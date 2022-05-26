В России идут массовые проверки интернет-провайдеров. Будут отнимать лицензии и заводить уголовные дела

По данным «Коммерсанта», Роскомнадзор совместно с Генпрокураторой проводят внеплановые проверки федеральных и региональных операторов связи. Эти проверки проводятся вопреки мораторию, установленному правительством РФ до конца года.
РКН и прокуратура проверяют, как операторы связи соблюдают требование о блокировке интернет-ресурсов, доступ к которым запрещён на территории России. В частности, проверяется работа технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), установленных по закону «о суверенном рунете», и комплекса «Ревизор» для мониторинга доступа к сайтам из реестра запрещенной информации.
Неназванный региональный оператор рассказал, как проводятся такие проверки:
«На одну из таких проверок пришло сразу несколько представителей обоих ведомств, они подключались к Wi-Fi-роутеру оператора и пытались установить мобильные приложения, блокируемые в России, а также запустить их через разные браузеры».
Проверки начали проводиться после того, как некоторые операторы связи отказались блокировать интернет-ресурсы по требованию Главного радиочастотного центра, подконтрольного Роскомнадзору, сославшись на то, что у этой организации нет полномочий требовать такую блокировку.
Помимо крупных операторов связи в России существует ещё около 5300 небольших компаний, оказывающих услуги по предоставлению доступа в интернет. При выявлении нарушений компании будут оштрафованы на сумму до 800 тысяч рублей или лишены лицензии, а в отношении их руководителей и прочих сотрудников могут быть возбуждены уголовные дела.