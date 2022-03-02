





Крупнейшая онлайн энциклопедия находится под угрозой блокировки. «Википедия» нарушила требования РКН.Об этом сообщили авторы русскоязычной «Википедии» в своем Твиттер-аккаунте.Причиной блокировки может стать публикация о событиях между Россией и Украиной. Статья на данный момент находится в общем доступе и описывает хронологию событий конфликта, потенциальные потери сторон, а также мнение иностранных изданий и потенциальное развитие событий.Помимо рекомендуемых формулировок, текст содержит фразы, которые, вероятно, могут быть нежелательными по мнению РКН. На статью обратила внимание Лига безопасного интернета во главе с Екатериной Мизулиной. Материал «Википедии» направлен на рассмотрение.Согласно требованиям Роскомнадзора, все действующие СМИ, которые освящают события в Украине, обязаны опираться «только на официальные российские источники». Нарушители будут нести ответственность «за публикацию ложной информации».