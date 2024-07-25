В России масштабный сбой интернета: не работают СБП, «Сбербанк», «ВКонтакте» и МТС

Сайт DownDetector зафиксировал проблемы с доступом к некоторым сайтам и приложениям. Пользователи массово жалуются на недоступность Discord, сервисов МТС, «Системы быстрых платежей» (СБП), а также сайтов и приложений «Сбербанка», «Росбанка» и «ВКонтакте».
Из-за чего возникли проблемы, неизвестно. Ранее сообщалось, что на российский банковский сектор ведётся DDoS-атака, из-за чего мобильные приложения некоторых банков и их сайты работают с перебоями. Атаке подвергались «Сбербанк», «Т-Банк», ВТБ, «Россельхозбанк», «Альфа-банк» и другие.
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