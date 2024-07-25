В России масштабный сбой интернета: не работают СБП, «Сбербанк», «ВКонтакте» и МТС

Александр




Сайт DownDetector зафиксировал проблемы с доступом к некоторым сайтам и приложениям. Пользователи массово жалуются на недоступность Discord, сервисов МТС, «Системы быстрых платежей» (СБП), а также сайтов и приложений «Сбербанка», «Росбанка» и «ВКонтакте».

Из-за чего возникли проблемы, неизвестно. Ранее сообщалось, что на российский банковский сектор ведётся DDoS-атака, из-за чего мобильные приложения некоторых банков и их сайты работают с перебоями. Атаке подвергались «Сбербанк», «Т-Банк», ВТБ, «Россельхозбанк», «Альфа-банк» и другие.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

-3
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Apple хитро добавила в iOS 18 два «позорных ярлыка» для пользователей Android
Google упростит ремонт Android-смартфонов. На айфонах такого нет!
Google мастерски скопирует главную фичу iOS 18 и внедрит её в Android-смартфоны

Рекомендации

Рекомендации

Gmail получил опцию, которую вы точно захотите попробовать
Новый закон увеличивает лимиты СБП в 300 раз, но с одним условием
МТС повышает мобильные тарифы и хитро скрывает новые условия. Как их узнать?
Что круче — обычная Алиса или платная Алиса Про? Попробовали, впечатлились и рассказываем

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Dmitriy
+1061
Dmitriy
У меня вк, сбер, МТС работают, сбп платил, норм. ЧЯДНТ?
18 минут назад
#
Вася Вотафаков
+5912
Вася Вотафаков
Был сбой примерно час назад. МТС. Причем резко интернет отвалился. Я уж подумал что осел 18 глючит. Ребутнул. Эффекта 0. Значит провайдер. Сейчас вроде норм 🙏
минуту назад
#