Выявлена причина сбоев в работе банковских приложений (ВТБ, «Альфа» и других)

Александр


Как пишет РБК, российский банковский сектор подвергся масштабной DDoS-атаке. Она спланирована из-за рубежа и нацелена на вывод из строя сайтов и мобильных приложений.

Из-за этой атаки у клиентов российских банков возникают сложности с использованием мобильных приложений — они не могут залогиниться, переводить деньги и осуществлять платежи. Также могут наблюдаться проблемы в работе банкоматов и платёжных терминалов. Уже несколько дней от DDoS-атак отбиваются ВТБ, «Газпромбанк», «Росбанк», «Россельхозбанк», «Т-Банк», «Альфа-банк» и некоторые другие организации.

«Небольшая часть клиентов ВТБ столкнулась с точечными ограничениями в работе банковских приложений по причине высокой загрузки инфраструктуры интернет-провайдеров. В настоящий момент сервисы и инфраструктура банка работают в штатном режим», — заявили в ВТБ.

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Комментарии

+46
Gntlmn Mthfcng
Пиндосята с укропчиками шалят😂
час назад в 13:56
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+4479
Gabriel
Нужно отвечать стократным уроном.
час назад в 14:04
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