Выявлена причина сбоев в работе банковских приложений (ВТБ, «Альфа» и других)

Как пишет РБК, российский банковский сектор подвергся масштабной DDoS-атаке. Она спланирована из-за рубежа и нацелена на вывод из строя сайтов и мобильных приложений.
Из-за этой атаки у клиентов российских банков возникают сложности с использованием мобильных приложений — они не могут залогиниться, переводить деньги и осуществлять платежи. Также могут наблюдаться проблемы в работе банкоматов и платёжных терминалов. Уже несколько дней от DDoS-атак отбиваются ВТБ, «Газпромбанк», «Росбанк», «Россельхозбанк», «Т-Банк», «Альфа-банк» и некоторые другие организации.
«Небольшая часть клиентов ВТБ столкнулась с точечными ограничениями в работе банковских приложений по причине высокой загрузки инфраструктуры интернет-провайдеров. В настоящий момент сервисы и инфраструктура банка работают в штатном режим», — заявили в ВТБ.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым