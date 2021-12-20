В ноябре в ряде российских регионов для проезда в общественном транспорте начали требовать QR-код, подтверждающий вакцинацию от коронавируса, недавно перенесённое заражение или медотвод. Регионы немного поспешили, такое требование появилось ещё до принятия федеральных законов о QR-кодах.
Закон о QR-кодах в общественных местах 16 декабря был принят Госдумой в первом чтении, а закон о QR-кодах в общественном транспорте снят с рассмотрения и не будет приниматься в ближайшее время.
Регионы, где были введены требования предъявлять QR-коды при поездках в общественном транспорте, начали отменять эту норму, поскольку стало очевидно, что она не будет закреплена на федеральном уровне. Одним из первых регионов, где отменили QR-коды в транспорте, стал Камчатский край. С 21 декабря в этом регионе будет отменено требования предъявлять QR-коды для поездок на межмуниципальных автобусах и авиаперелетов по местным направлениям. По словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, такое решение принято «в связи со значимостью перемещения граждан перед Новым годом и в новогодние праздники». При этом в регионе остаются другие эпидемиологические ограничения, в том числе масочный режим.
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