Правительство РФ разработало два законопроекта, закрепляющие проверку ковидных QR-кодов при посещении некоторых мест общего пользования. Такие QR-коды свидетельствуют о сделанной прививке, перенесённом заболевании или отводе по медицинским показателям.
Предполагается, что предъявлять QR-коды будет необходимо при посещении непродовольственных магазинов, поездках в поездах и самолётах, а также при входе в общепит (кафе, рестораны и т. п.) Ездить на общественном транспорте и ходить в магазины за продуктами питания, в аптеки за лекарствами и в другие социально значимые места можно будет без QR-кода, как и прежде. Будет утверждён перечень мест, посещать которые можно без подтверждения иммунитета от коронавируса.
Законопроекты подготовлены оперативным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией и в ближайшее время будут внесены на рассмотрение Госдумой. Ограничения будут временными — до июня 2022 года, а в дальнейшем, при благоприятной эпидемиологической обстановке, может быть принято решение об их отмене. Определять степень ограничений смогут регионы в зависимости от ситуации с заражениями коронавирусом. Вступление законов в силу будет зависеть от готовности регионов к введению контроля за гражданами с использованием системы на основе QR-кодов. В настоящее время ограничения разного рода, связанные с предъявлением QR-кодов и сертификатов о вакцинации или справок о медотводе, действуют примерно в половине российских регионов.
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QR коды будет необходимо нанести на видимую часть тела при помощи лазера (например лоб) Дабы камеры системы умного города производили автоматическое сканирование и выявляла нарушения
Так же в будущем предлагается создать лагеря для не привитых
Буду дома сидеть и никуда не ездить.
Много денег потеряют разные сферы бизнесов. Перейдут в другие сферы онлайн.
Здесь важно помнить, что вакцины ещё нет, идёт очередная (вроде бы третья, я не уверен) фаза испытаний.
Когда появится вакцина, почему были не привиться? Здоровье дороже!
Проще всего сидеть и строчить комменты о том, что нехороший народ терпит и не бежит с вилами на улицу.
Это прямо как Паша с самолетиками.