



Правительство РФ разработало два законопроекта, закрепляющие проверку ковидных QR-кодов при посещении некоторых мест общего пользования. Такие QR-коды свидетельствуют о сделанной прививке, перенесённом заболевании или отводе по медицинским показателям.



Предполагается, что предъявлять QR-коды будет необходимо при посещении непродовольственных магазинов, поездках в поездах и самолётах, а также при входе в общепит (кафе, рестораны и т. п.) Ездить на общественном транспорте и ходить в магазины за продуктами питания, в аптеки за лекарствами и в другие социально значимые места можно будет без QR-кода, как и прежде. Будет утверждён перечень мест, посещать которые можно без подтверждения иммунитета от коронавируса.



Законопроекты подготовлены оперативным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией и в ближайшее время будут внесены на рассмотрение Госдумой. Ограничения будут временными — до июня 2022 года, а в дальнейшем, при благоприятной эпидемиологической обстановке, может быть принято решение об их отмене. Определять степень ограничений смогут регионы в зависимости от ситуации с заражениями коронавирусом. Вступление законов в силу будет зависеть от готовности регионов к введению контроля за гражданами с использованием системы на основе QR-кодов. В настоящее время ограничения разного рода, связанные с предъявлением QR-кодов и сертификатов о вакцинации или справок о медотводе, действуют примерно в половине российских регионов.







