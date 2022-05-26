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В России начали штрафовать за езду на электросамокатах без шлема и водительских прав
Александр Кузнецов —
ГИБДД по Новосибирску начала штрафовать пользователей сервиса «Юрента», которые катаются на арендованных электросамокатах. Повод для штрафа — отсутствие у них защитных шлемов и водительских удостоверений, дающих право на управление транспортными средствами.
В ГИБДД утверждают, что электросамокаты сервиса «Юрента» приравниваются к мопедам, обосновывая это тем, что в них якобы установлены двигатели мощностью более 250 Вт. В «Юренте» заявляют, что это не правда — двигатели менее мощные, а скорость движения на электросамокатах ограничена программно до 25 км/ч в соответствии с требованиями местных властей. Сервис заказал независимую экспертизу, которая подтвердила эти данные.
Согласно ПДД, лица, движущиеся на транспортных средствах с мотором мощностью менее 250 Вт приравниваются к пешеходам. Велосипед или самокат с мотором мощнее 250 Вт считаются мопедом, а более 4 кВт — мотоциклом. На мопедах и мотоциклах запрещено ездить по пешеходной зоне, двигаться необходимо только по проезжей части с соблюдением правил, установленных для водителей.
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