Электросамокаты

В России начали штрафовать за езду на электросамокатах без шлема и водительских прав

Александр


ГИБДД по Новосибирску начала штрафовать пользователей сервиса «Юрента», которые катаются на арендованных электросамокатах. Повод для штрафа — отсутствие у них защитных шлемов и водительских удостоверений, дающих право на управление транспортными средствами.

В ГИБДД утверждают, что электросамокаты сервиса «Юрента» приравниваются к мопедам, обосновывая это тем, что в них якобы установлены двигатели мощностью более 250 Вт. В «Юренте» заявляют, что это не правда — двигатели менее мощные, а скорость движения на электросамокатах ограничена программно до 25 км/ч в соответствии с требованиями местных властей. Сервис заказал независимую экспертизу, которая подтвердила эти данные.

Согласно ПДД, лица, движущиеся на транспортных средствах с мотором мощностью менее 250 Вт приравниваются к пешеходам. Велосипед или самокат с мотором мощнее 250 Вт считаются мопедом, а более 4 кВт — мотоциклом. На мопедах и мотоциклах запрещено ездить по пешеходной зоне, двигаться необходимо только по проезжей части с соблюдением правил, установленных для водителей.
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Источник:
vc.ru
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Комментарии

–468
n0mer
Лох не мамонт
31 минуту назад
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Seagull
–814
Seagull
Попробуй догони 😉
15 минут назад
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