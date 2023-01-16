В России перестали работать мобильные приложения зарубежных автомобильных брендов

Александр



По данным ТАСС, в России перестали работать мобильные приложения некоторых зарубежных автомобильных брендов, в том числе Skoda, Kia, Infiniti и Nissan. Эти бренды покинули российский рынок в 2022 году.

При этом по-прежнему остаются работоспособными приложения BMW, Mercedes-Benz, AudiService, Му Chery и Exeed AR. Приложение Porsche перестало работать в начале лета, а сервисы Land Rover и Jaguar работают в России с перебоями, иногда в них возникают проблемы, которые решаются очень долго.

Некоторые автоконцерны предупредили российских дилеров о предстоящем отключении приложений, поэтому магазины имели возможность заранее оповестить своих клиентов о возможных проблемах.

В приложениях автомобильных брендов доступны некоторые функции для расширения возможностей автомобилей. Также там доступна сервисная информация, в том числе адреса сервисных центров, в которые следует обращаться за ремонтом и техобслуживанием автомобилей.

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