В России планируют избавиться от аналогового телевидения. Останется только интернет-вещание

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По данным РБК, российские власти планируют перевести телевизионные каналы с аналогового на цифровое вещание. Переход может быть осуществлён поэтапно к 2030 году.



Ловить телевизионные каналы антенной или телевизионными приставками будет невозможно, для их просмотра потребуется интернет. К тому же 2030 году Минцифры планирует обеспечить большую часть многоквартирных и частных домов доступом к высокоскоростному интернету. Освободившиеся от аналогового вещания радиочастоты будут сотовым операторам выделены под мобильный интернет.



Стратегия перевода телевизионного вещания из аналога в цифру может быть представлена на рассмотрение правительству РФ в начале июня. Документ предусматривает, что к 2030 году 80% аудитории телеканалов станут активными пользователями платформ видеоконтента и сервисов с доступом к видео в разрешении Full HD и 4K, интерактивному ТВ, видео по запросу и к архивам записей телепередач.



Авторы стратегии отмечают, что эта инициатива приведёт к значительному сокращению расходов государства на распространение телевизионного сигнала. Обеспечением высокоскоростного доступа к интернету во всех населённых пунктах, где проживают более 10 тысяч человек, займутся провайдеры и сотовые операторы при участии Министерства цифрового развития.

