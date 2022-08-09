Bibi Такси

В России появился новый сервис такси. Он уже работает по всей стране

Александр


В российских городах начал работать сервис такси Bibi, ориентированный в основном на корпоративный сегмент рынка. Он создан на основе ушедшего из России сервиса Gett.

Bibi возглавляет бывший гендиректор российского представительства Gett Анатолий Сморгонский, многие сотрудники перешли с ним на работу в новую компанию из закрывшейся. Приложение Bibi уже доступно на Android и iOS, причём сервис не использует технологии Gett, а полагается исключительно на собственные разработки и опыт бывших работников Gett.

Заказать такси Bibi уже можно более чем в 1000 городов России, включая Москву, Санкт-Петербурге, Екатеринбург, Сочи и Новосибирск. В некоторых городах этот сервис работал в пилотном режиме с июня.

Bibi работает по модели b2b, то есть предоставляет услуги компаниям, однако будет доступен и частным клиентам. По данным источников Лента.ру, это российский сервис, однако в него инвестировали китайские предприниматели (вероятно, они же одобрили название, созвучное с китайским сервисом такси DiDi). В дальнейшем Bibi планирует экспансию на международный рынок.
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Комментарии

Bazily
+173
Bazily
Лика Star из 90-хх гордится, что ее песню помнят и по прошествию стольких лет)))
Би-би такси, би-би, би-би Это рэп и стиль Эм-Си. Би-би такси.
час назад в 13:37
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