В России появился новый сервис такси. Он уже работает по всей стране

В российских городах начал работать сервис такси Bibi, ориентированный в основном на корпоративный сегмент рынка. Он создан на основе ушедшего из России сервиса Gett.Bibi возглавляет бывший гендиректор российского представительства Gett Анатолий Сморгонский, многие сотрудники перешли с ним на работу в новую компанию из закрывшейся. Приложение Bibi уже доступно на Android и iOS, причём сервис не использует технологии Gett, а полагается исключительно на собственные разработки и опыт бывших работников Gett.Заказать такси Bibi уже можно более чем в 1000 городов России, включая Москву, Санкт-Петербурге, Екатеринбург, Сочи и Новосибирск. В некоторых городах этот сервис работал в пилотном режиме с июня.Bibi работает по модели b2b, то есть предоставляет услуги компаниям, однако будет доступен и частным клиентам. По данным источников Лента.ру, это российский сервис, однако в него инвестировали китайские предприниматели (вероятно, они же одобрили название, созвучное с китайским сервисом такси DiDi). В дальнейшем Bibi планирует экспансию на международный рынок.