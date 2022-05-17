В России проблемы с GPS — люди находят себя в воронежском озере

Жители разных городов России заметили перебои в работе GPS. Проблемы наблюдаются в приложениях, работающих с системой навигации (картах, навигаторах и т. п.) на Android-смартфонах, iPhone, автомобильных навигаторах, дронах, носимой электронике.



Примечательно, что разные люди обнаруживают, что находятся в одном и том же месте — посреди озера Погоново в Хохольском районе Воронежской области. На самом деле они, конечно же, не там.







С чем связаны эти проблемы, неизвестно, но можно предположить, что возникли неполадки в системе навигации GPS. В остальных странах сложности с геопозиционированием в приложениях не наблюдаются. Современные смартфоны ориентируются не только по GPS, но и по российской системе ГЛОНАСС, так что есть вероятность, что и она тоже сбилась.

