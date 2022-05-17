GPS Проблемы

В России проблемы с GPS — люди находят себя в воронежском озере

Александр

Жители разных городов России заметили перебои в работе GPS. Проблемы наблюдаются в приложениях, работающих с системой навигации (картах, навигаторах и т. п.) на Android-смартфонах, iPhone, автомобильных навигаторах, дронах, носимой электронике.

Примечательно, что разные люди обнаруживают, что находятся в одном и том же месте — посреди озера Погоново в Хохольском районе Воронежской области. На самом деле они, конечно же, не там.



С чем связаны эти проблемы, неизвестно, но можно предположить, что возникли неполадки в системе навигации GPS. В остальных странах сложности с геопозиционированием в приложениях не наблюдаются. Современные смартфоны ориентируются не только по GPS, но и по российской системе ГЛОНАСС, так что есть вероятность, что и она тоже сбилась.

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Источник:
Новости Москвы
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Комментарии

–6
876589
Задолбали уже
Сегодня в 16:35
#
–6
876589
Как же самолёты летают
Сегодня в 16:42
#
estet
+1565
estet 876589
Глонас, gps если я не ошибаюсь отключили, а если и нет то все равно работает он не так как должен
Сегодня в 18:13
#
+19
Mr Robot estet
в смысле отключили? для одной единственной страны? лол, это не так работает
14 минут назад
#
kardigan
+2480
kardigan
Будьте вы прокляты империалисты!
Сегодня в 16:47
#
+36
acinatnas
"обнаруживают, что находятся в одном и том же месте — посреди озера"
это намёк или скрытая угроза ? )))
Сегодня в 16:53
#
Ckor_30
+535
Ckor_30
Да все норм опять статься ради статьи желтая пресса.
Сегодня в 18:20
#
–6
876589
Уже работает
Сегодня в 18:46
#
+341
samOsebe
вот спецом, заинтересовавшись, опробовал. и я.карты и г.карты и а.карты все в едином порыве — оставили меня дома.
Сегодня в 19:07
#
BacksBanny
0
BacksBanny
Почему именно в Хохольском районе? Совпадение? Не думаю…
Сегодня в 19:15
#
saintmaybach
+833
saintmaybach
Я бы изучил это озеро. Вдруг там Лохнесское или Годзилла вкрай. Случайности — не случайны. Мастер Угвей (с).
Сегодня в 19:17
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