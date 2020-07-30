Средняя стоимость 1 гигабайта в мире составила 188,42 рубля, в России — 31,56 рубля (187 и 37,3 рубля в декабре 2019 года соответственно).

Рост средней стоимости 1 гигабайта в мире обусловлен запуском сетей 5G. Операторы либо вводят дополнительную наценку за подключение к 5G, либо повышают все тарифы.

Снижение стоимости 1 гигабайта в России обусловлено запуском операторами тарифов с большим наполнением пакетов трафика, что, в свою очередь, обусловлено растущим потреблением услуг мобильного интернета абонентами.

Средняя стоимость тарифа с безлимитным интернетом в мире составила 3981,11 рубля, в России — 887,5 рубля (3181 и 602,5 рубля соответственно).

В первом полугодии от тарифов с безлимитным интернетом отказались операторы 9 стран, в оставшихся 37 странах тарифы значительно выросли.

Рост среднего тарифа с безлимитным интернетом в России вызван переводом этой услуги из разряда доступных (и использовавшихся для маркетингового продвижения) в статус премиальной. Во многом это произошло из-за высокой загруженности мобильных сетей абонентами, приобретающими безлимитные тарифы, что усугубилось во время пандемии коронавируса и последовавшего за ней режима самоизоляции.

В большинстве стран, отказавшихся от безлимитов, предлагаются тарифы с крайне высоким количеством трафика (от 40 до 150 гигабайт), что отчасти компенсирует отказ от тарифов с безлимитными интернетом.

Пандемия коронавируса и введение режима самоизоляции в большинстве стран мира, что послужило причиной увеличения нагрузки на сети операторов на 20-40 процентов и потребовало дополнительных затрат по увеличению ёмкости сетей и устранения аварий.

Финансовый кризис, повлёкший за собой волатильность курса национальных валют.

Продолжающиеся санкции США против Huawei и китайских компаний, что потребовало значительного увеличения инвестиций в развитие сетей и строительство 5G. Хоть ограничения в полную силу вступили лишь в нескольких странах, операторы, особенно транснациональные, минимизируют риски и стремятся заранее компенсировать будущие убытки через увеличение стоимости услуг связи

Запуск сетей 5G имеет двойственный эффект, с одной стороны это позволяет операторам запускать тарифы с безлимитным трафиком, с другой стороны, это служит поводом для повышения стоимости услуг, причём для абонентов всех поколений связи.







Информационно-аналитическое агентство Content Review исследовало тарифы на мобильный интернет в 50 странах мира. Были изучены тарифные предложения 136 операторов мобильной связи в 50 странах мира с крупнейшим ВВП — как пакетные с ограничением трафика, так и с безлимитным доступом. Положение России в рейтинге стран с самой низкой стоимостью 1 гигабайта трафика не изменилось, тогда как в рейтинге стран с самым дешёвым безлимитным интернетом Россия сместилась с первой строчки на третью, пропустив вперёд Казахстан и Польшу.В первом полугодии 2020 года на стоимость услуг связи влияли следующие факторы: