В России появился новый Cybertruck. Авторы канала «Гараж 54» сделали копию пикапа от Tesla на базе автомобиля УАЗ-469. Российская версия элктропикапа работает на стареньком двигателе внутреннего сгорания, в отличие от оригинала.







У копии от «Гараж 54» занимательная история — автомобиль, на базе которого создавался российский Cybertruck, ранее использовался в проекте «Бетонный УАЗ». Для создания копии Cybertruck мастерам из «Гараж 54» пришлось удалить с автомобиля 7,5 тонны бетона для того, чтобы извлечь ходовую часть.







Несмотря на критику внешнего вида Cybertruck от Tesla, мы наблюдаем, как этот дизайн обрастает популярностью. В России это уже не первая копия, до этого авторы канала «Пушка Гараж» сделали свой пикап, в основу которого лёг ВАЗ 2109.







Русский Cybertruck от «Гараж 54» еще не завершен. Мастера дорабатывают автомобиль. После того, как проект будет готов, на канале умельцев появится видео с подробным отчетом.





