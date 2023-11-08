В России создали замену Apple Pay и Google Pay, полностью независимую от iOS и Android

Александр

Фото: Unsplash

Национальная система платежных карт (НСПК) и «Открытая мобильная платформа» (ОМП) создали прототип платежного приложения СБПэй для работы на операционной системе «Аврора». При помощи доработанного под операционную систему «Аврора» прототипа приложения СБПэй можно будет произвести оплату на стендах НСПК и «Ростелекома». При совершении тестовых операций по QR-коду или в одно касание при NFC-оплате все списанные средства будут направлены в благотворительный фонд.

По словам заместителя генерального директора НСПК Владимира Трояновского, несмотря на корректность работы программного решения, компаниям еще предстоит доработать СБПэй под «Аврору» для его полноценного выхода в эксплуатацию: «Пилотный проект проходит успешно. Уже сейчас версия СБПэй для операционной системы “Аврора” успешно работает в тестовом режиме. Наш сервис стал первым платежным решением, совместимым с отечественной ОС, и мы продолжим сотрудничество с ОМП по его дальнейшему развитию. Сегодня СБПэй продолжает набирать популярность для оплаты в торгово-сервисных предприятиях, к нему подключены сотни российских банков. Создание такого технологичного комплекса — важный шаг на пути к формированию альтернативы иностранным программным решениям».

После завершения пилотного проекта пользователям «Авроры» станет доступна бесконтактная оплата товаров и услуг с помощью NFC-табличек и QR-кодов. Приложение СБПэй обеспечивает высокий уровень безопасности благодаря использованию современных технологий защиты информации, что особенно важно для основной аудитории российской мобильной операционной системы.

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Комментарии

+279
needmusic
«После завершения пилотного проекта пользователям «Авроры» станет доступна бесконтактная оплата». Мне кажется, этих пользователей ещё меньше чем пользователей поисковой системы Спутник (кто помнит)
13 минут назад
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