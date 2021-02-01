«Технологически для этого все готово. На законодательном уровне тоже все решения приняты. Но ещё раз подчеркиваю: это непросто, и этого бы очень не хотелось. План, конечно, у нас есть того, как действовать в такой ситуации. Интернет, как известно, появился в определенное время, и, безусловно, ключевые права на управление находятся в Соединенных Штатах Америки. Так что потенциально, если случится что-то чрезвычайное, если у кого-то совсем снесет голову, такое может произойти. Именно потому, что ключи от этого ларчика находятся за океаном», — сказал Медведев.

«Для того чтобы его переналадить, потребуется определенное время. Но в принципе автономность работы российского сегмента сети можно будет восстановить или создать», — пояснил Медведев.







Дмитрий Медведев, занимающий должность заместителя председателя Совета Безопасности РФ, выступил перед журналистами и рассказал о развитии проекта «надёжного рунета». По его словам, страна готова к отключению от глобальной компьютерной сети, но чиновникам не хотелось бы прибегать к этим мерам.Медведев считает, что интернетом управляют в основном из США, а у России должны быть инструменты, позволяющие сохранить компьютерную инфраструктуру внутри страны на случай отключения от глобальных узлов связи. Он также напомнил о разговорах об отключении России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, из-за чего в стране была создана собственная система по передаче финансовой информации.Медведев пояснил, что в России уже принят закон об автономном управлении российским сегментом интернета, и он вступит в силу, «если потребуется». Замглавы Совбеза, тем не менее, считает, что изоляция рунета создаст определённые проблемы в работе организаций, а их решение займёт какое-то время.