Рунет

Дмитрий Медведев, занимающий должность заместителя председателя Совета Безопасности РФ, выступил перед журналистами и рассказал о развитии проекта «надёжного рунета». По его словам, страна готова к отключению от глобальной компьютерной сети, но чиновникам не хотелось бы прибегать к этим мерам.

«Технологически для этого все готово. На законодательном уровне тоже все решения приняты. Но ещё раз подчеркиваю: это непросто, и этого бы очень не хотелось. План, конечно, у нас есть того, как действовать в такой ситуации. Интернет, как известно, появился в определенное время, и, безусловно, ключевые права на управление находятся в Соединенных Штатах Америки. Так что потенциально, если случится что-то чрезвычайное, если у кого-то совсем снесет голову, такое может произойти. Именно потому, что ключи от этого ларчика находятся за океаном», — сказал Медведев.
Медведев считает, что интернетом управляют в основном из США, а у России должны быть инструменты, позволяющие сохранить компьютерную инфраструктуру внутри страны на случай отключения от глобальных узлов связи. Он также напомнил о разговорах об отключении России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, из-за чего в стране была создана собственная система по передаче финансовой информации.

Медведев пояснил, что в России уже принят закон об автономном управлении российским сегментом интернета, и он вступит в силу, «если потребуется». Замглавы Совбеза, тем не менее, считает, что изоляция рунета создаст определённые проблемы в работе организаций, а их решение займёт какое-то время.

«Для того чтобы его переналадить, потребуется определенное время. Но в принципе автономность работы российского сегмента сети можно будет восстановить или создать», — пояснил Медведев.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Источник:

ТАСС ТАСС

Ссылки по теме:

Утверждён перечень приложений для предустановки на гаджеты: аська, касперский, мир Утверждён перечень приложений для предустановки на гаджеты: аська, касперский, мир

Правительство определилось, какие приложения должны быть на Smart TV Правительство определилось, какие приложения должны быть на Smart TV

Предустановка российского софта на смартфонах задержится Предустановка российского софта на смартфонах задержится