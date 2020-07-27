





Платежная система Mastercard сообщила о запуске в России сервиса безналичной оплаты чаевых. Деньги будут переводиться на карту официанта.Чтобы оставить безналичные чаевые, гостю ресторана нужно будет отсканировать специальную NFC-метку или QR-код, а затем выбрать на специальной странице желаемую сумму. Деньги будут списаны с карты, или с помощью бесконтактных платежных инструментов Google Pay или Apple Pay.В основе сервиса платформа Mastercard Transfer HUB, с помощью которой в РФ реализован целый ряд проектов с денежными переводами, а эквайером выступает РНКО «Деньги.Мэйл.Ру». Аналогичный сервис запустила в прошлом году Visa при участии банка «Русский стандарт». Ранее о планах Mastercard запустить платформу для безналичных чаевых сообщило издание РБК со ссылкой на источники из банковской сферы.