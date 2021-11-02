Apple One Premier

Компания Apple открыла жителям России возможность оформить самую дорогую версию подписки — Apple One Premier. Эта подписка включает в себя доступ к нескольким сервисам и особенные условия предоставления услуг.

Стоимость премиальной подписки на Apple One составляет 995 рублей в месяц. Для сравнения — обычная индивидуальная подписка стоит 365 рублей в месяц, а семейная 525 рублей на такой же срок.

Что предоставляет подписка Apple One Premier:

  • Семейная подписка на музыкальный сервис Apple Music (более 70 миллионов песен без рекламы)
  • Видеосервис Apple TV+ с доступом к эксклюзивному контенту
  • Игровой сервис Apple Arcade (более 180 игр без рекламы)
  • 2 ТБ места в облачном сервисе iCloud и доступ к расширенным возможностям облака
  • Apple Fitness+ с доступом к тренировкам и поддержкой Apple Watch

Где и как оформить подписку?

Есть несколько способов. Если у вас iPhone с iOS 14, iPad с iPadOS 14 или Mac с macOS Big Sur, нажмите здесь. Подписку можно также оформить прямо на устройстве — просто наберите Apple One в Поиске. Или откройте Настройки > Учётная запись > Подписки. Если вы будете оформлять подписку на отдельные сервисы и тарифный план Apple One окажется для вас выгоднее, мы автоматически предложим перейти на него.

По словам Apple, подписка Apple One Premier обходится пользователем дешевле, чем все включённые в неё сервисы по отдельности. Эти сервисы кросс-платформенные, то есть работают почти на любых устройствах Apple. Оформить подписку можно уже сейчас, но её полноценный запуск состоится 3 ноября.


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