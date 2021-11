Семейная подписка на музыкальный сервис Apple Music (более 70 миллионов песен без рекламы)

Где и как оформить подписку?



Есть несколько способов. Если у вас iPhone с iOS 14, iPad с iPadOS 14 или Mac с macOS Big Sur, нажмите здесь. Подписку можно также оформить прямо на устройстве — просто наберите Apple One в Поиске. Или откройте Настройки > Учётная запись > Подписки. Если вы будете оформлять подписку на отдельные сервисы и тарифный план Apple One окажется для вас выгоднее, мы автоматически предложим перейти на него.







Компания Apple открыла жителям России возможность оформить самую дорогую версию подписки — Apple One Premier. Эта подписка включает в себя доступ к нескольким сервисам и особенные условия предоставления услуг.Стоимость премиальной подписки на Apple One составляет 995 рублей в месяц. Для сравнения — обычная индивидуальная подписка стоит 365 рублей в месяц, а семейная 525 рублей на такой же срок.Что предоставляет подписка Apple One Premier:По словам Apple, подписка Apple One Premier обходится пользователем дешевле, чем все включённые в неё сервисы по отдельности. Эти сервисы кросс-платформенные, то есть работают почти на любых устройствах Apple. Оформить подписку можно уже сейчас, но её полноценный запуск состоится 3 ноября.