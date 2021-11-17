Национальная система платёжных карт собирается запустить сервис СБПэй. Он будет работать точно так же, как Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay, то есть позволит оплачивать покупки бесконтактным способом с помощью смартфонов, оснащённых модулем NFC.
СБПэй — мобильное приложение с поддержкой Android версии не ниже 6.0 и iOS версии не ниже 13.0. Отличительная особенность этого сервиса заключается в том, что оплата производится не с карты, а напрямую с банковского счёта, что делает трансакции более быстрыми и дешёвыми, поскольку продавцам не приходится платить за эквайринг.
Уже сейчас СБПэй могут использовать держатели карт «СКБ-Банка» и банка «Русский стандарт», но оплата производится не через NFC, а сканированием QR-кода (в офлайне) или с помощью специальных платёжных ссылок (в интернет-магазинах). Концу 2021 года появится бесконтактная оплата через NFC, перечень банков будет расширен, а к апрелю следующего года в него войдут все банки, имеющие лицензии на выпуск карт «Мир».
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