В бета-версии мессенджера Telegram версии 8.0 появилось несколько нововведений, и среди них — рекламные посты. Об этом рассказали в Gizchina.
Ранее Павел Дуров анонсировал появление в мессенджере Telegram рекламный интеграций. До сих пор было не совсем понятно, как это будет выглядеть, однако бета-версия Telegram 8.0 немного прояснила ситуацию.
На этом скриншоте видно, что в публичном канале появился тестовый рекламный пост, который помечен надписью Sponsored, или «Спонсорский». Скорее всего, такие посты будут появляться в публичных и частных каналах и чатах, владельцы которых присоединятся к программе и включат их отображение. В обычных пользовательских чатах рекламы пока не наблюдается — скорее всего, её там не будет.
Помимо спонсорских постов, бета-сборка Telegram версии 8.0 содержит и другие нововведения. Например, теперь можно гораздо проще переключаться между непросмотренным контентом в разных чатах — для этого предусмотрен специальный жест свайпа. Кроме того, анимация отправки сообщений (облачков) стала градиентной, а сами сообщения можно пересылать без упоминания их автора. А еще в статус-баре теперь можно наблюдать новый статус: помимо надписи «Печатает», можно также увидеть, что собеседник в данный момент подбирает подходящий стикер для отправки.
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