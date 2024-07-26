В Telegram появился каталог приложений и обновлённый браузер

Александр
Разработчики выпустили бета-версию Telegram для Android со множеством нововведений. Была добавлена вкладка с мини-приложениями, а встроенный браузер стал гораздо более продвинутым.



На главном экране появился каталог App с мини-приложениями, которые раньше запускал пользователь, а также с разделом популярных приложений. У каждого приложения указано количество уникальных пользователей за месяц.



Встроенный браузер получил несколько значимых нововведений, в том числе: возможность открывать несколько сайтов и мини приложений и быстро переключаться между ними; менять поисковую систему; просматривать историю посещений; сохранять закладки; управлять кэшем и кукисами.

Скачать Telegram Beta 10.15.0 можно по этой ссылке.

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Источник:
tginfo
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