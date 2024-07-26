В Telegram появился каталог приложений и обновлённый браузер

На главном экране появился каталог App с мини-приложениями, которые раньше запускал пользователь, а также с разделом популярных приложений. У каждого приложения указано количество уникальных пользователей за месяц.
Встроенный браузер получил несколько значимых нововведений, в том числе: возможность открывать несколько сайтов и мини приложений и быстро переключаться между ними; менять поисковую систему; просматривать историю посещений; сохранять закладки; управлять кэшем и кукисами.
Скачать Telegram Beta 10.15.0 можно по этой ссылке.
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