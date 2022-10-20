В «VK Видео» теперь можно проводить трансляции из браузера — без установки дополнительных программ

Пользователи платформы «VK Видео» теперь могут запускать трансляции с компьютера без дополнительного программного обеспечения — прямо из браузера. Функция позволяет транслировать видео и звук с десктопа, а также использовать дополнительное видеооборудование для стриминга — камеры и микрофоны.Новые возможности платформы подойдут для быстрого запуска прямых эфиров и для начинающих авторов, которые не хотят тратить время на изучение дополнительных программ и сложные настройки. Скоро прямые трансляции без сторонних программ появятся и в мобильной версии «ВКонтакте».Прямой эфир можно запускать как с личной страницы, так и от имени сообщества, администратором которого является пользователь. Создание трансляции из браузера доступно в несколько кликов. Для этого достаточно выбрать обложку, ввести название эфира, выбрать категорию, которая поможет алгоритмам подобрать релевантную аудиторию. Пользователи могут настраивать приватность трансляции, выбирать, кто сможет посмотреть и комментировать стрим. Стриминг поддерживает картинку с разрешением до 4К и частоту кадров 60 FPS. Зрители трансляции могут общаться в чате эфира и отправлять реакции на стрим.После окончания эфира его запись сохраняется в личных видеозаписях или видеозаписях сообщества, в котором проводился стрим. Плеер с трансляцией также можно встроить на сторонний сайт через кнопку «Поделиться». В веб-версии поддерживаются и бесконечные трансляции — такой режим подойдёт для длительных стримов.Для профессиональных авторов «VK Видео» доступно проведение трансляций и с помощью специализированного программного обеспечения. Подробнее про прямые эфиры на платформе можно прочитать в инструкциях для компьютеров и мобильных устройств. А крупные авторы со сложившейся аудиторией смогут заработать на прямых эфирах, подключившись к программе видеомонетизации.