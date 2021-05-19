



Разработчики WhatsApp заимствовали из Telegram ещё одну фичу — можно заархивировать чаты, из которых вы по какой-то причине не можете выйти. Вы по-прежнему будете состоять в этих чатах, но они не будут вам мешаться.



Можно заархивировать как личные беседы на двух участников, так и групповые чаты. Ваши собеседники не будут видеть, что вы отправили чат в архив, а вы в любой момент можете зайти в архивный чат и прочитать сообщения, которые там остались.



Пользователи WhatsApp могут только приветствовать появление архивации, ведь теперь появилась возможность оставаться в бесполезных чатах и не выходить из них (например, для того, чтобы не злить других людей, которые там состоят), а просто игнорировать переписку, не обращая на неё внимание. Впрочем, разработчики не до конца продумали все нюансы (видимо, из-за того, что им не хотелось копировать эту функцию у Telegram в неизменном виде).



В отличие от Telegram, у которого архив отображается выше всех чатов, заархивированные чаты в WhatsApp расположены в самом низу. Это не очень удобно, когда у вас много переписок. Ещё неудобнее то, что при появлении нового сообщения чат автоматически выходит из архива и отображается выше всех других чатов.



В Telegram реализация намного более удобная и логичная: заархивированный чат остаётся в архиве до тех пор, пока вы сами не напишите в нём что-нибудь, и только после этого перемещается в список к остальным чатам. Если ничего не писать туда, чат из архива не выйдет, даже если в него будут приходить сообщения от других пользователей.







Впрочем, по данным WABetaInfo, в настройках WhatsApp всё-таки появится опция, включение которой позволит удерживать заархивированный чат в архиве даже после получения новых сообщений, что будет намного логичнее.



Это нововведение появилось в бета-версии WhatsApp с номером 2.21.11.1. В скором времени оно будет реализовано в релизных сборках мессенджера на Android и iOS.







