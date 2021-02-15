Windows 10

Компания Microsoft добавила в тестовую версию Windows 10 утилиту, позволяющую просматривать статистику расхода заряда в аккумуляторе. Она доступна в разделе «Батарея» в «Параметрах».

В статистике два варианта отображения информации: использование батареи и уровень батареи. Первый показывает, когда и на сколько процентов разрядился аккумулятор, а также какие приложения были наиболее прожорливыми в тот или иной период времени. Во втором показано, как менялся заряд батареи в течение дня. При необходимости излишне ресурсоёмкое приложение можно удалить или хотя бы выгрузить из памяти через «Диспетчер задач».
Статистика батареи по умолчанию отключена, но её можно активировать при помощи утилиты ViveTool. Утилита бесплатная, с открытым исходным кодом.

Это нововведение реализовано в сборке с номером 21313, выпущенной в рамках программы тестирования Windows Insider. В дальнейшем оно появится в стабильных сборках Windows 10, но пока неизвестно, когда это произойдёт.


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