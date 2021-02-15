Компания Microsoft добавила в тестовую версию Windows 10 утилиту, позволяющую просматривать статистику расхода заряда в аккумуляторе. Она доступна в разделе «Батарея» в «Параметрах».
В статистике два варианта отображения информации: использование батареи и уровень батареи. Первый показывает, когда и на сколько процентов разрядился аккумулятор, а также какие приложения были наиболее прожорливыми в тот или иной период времени. Во втором показано, как менялся заряд батареи в течение дня. При необходимости излишне ресурсоёмкое приложение можно удалить или хотя бы выгрузить из памяти через «Диспетчер задач».
Это нововведение реализовано в сборке с номером 21313, выпущенной в рамках программы тестирования Windows Insider. В дальнейшем оно появится в стабильных сборках Windows 10, но пока неизвестно, когда это произойдёт.
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