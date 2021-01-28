





Пользователи экосистем Apple и Microsoft смогут управлять своими паролями с помощью «Связки ключей» iCloud, которая станет доступна на Windows в качестве расширения для браузера Chrome. Новая функция уже появилась в приложении яблочного облака для операционной системы MS, но браузерное расширение пока не доступно.Последняя версия iCloud для Windows 10 содержит в списке новых функций «Поддержку расширения iCloud Passwords Chrome», а при запуске приложения появляется опция синхронизация паролей. Если остановить флажок на соответствующим параметром откроется запрос на вход систему и подключение двухфакторной аутентификации. Эти условия необходимы для работы новой функции.Сейчас кнопка скачивания расширения для Chrome из приложения iCloud ведет на страницу с ошибкой 404. Похоже, что Apple выпустила обновление программы для Windows немного раньше нужного срока.Надеемся, что в ближайшее время расширение «Связки ключей» iCloud появится в магазине дополнения для браузера Google Chrome, поскольку эта функция значительно упростит жизнь пользователям двух экосистем.