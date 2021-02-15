Компания Microsoft работает над несколькими улучшениями в интерфейсе операционной системы Windows 10. Одним из них станет переработанное меню «Пуск».
«Пуск» в обновлённой версии Windows 10 будет «парящим» — он визуально отделён от панели задач и как будто бы висит над ней. Углы меню слегка закруглены, что придаёт легковесности в рамках дизайна Fluent и языка WinUI.
Сайт Windows Latest визуализировал, как может выглядеть новое меню «Пуск». Это не настоящий скриншот, а «фотошоп», но он, по заверению инсайдеров, вполне достоверно показывает, к каким изменениям стоит готовиться. Поле поиска в панели задач тоже получит закругления по углам, и такой же эффект может появиться у живых и статичных плиток, закреплённых в меню приложений.
Ожидается, что эти изменения появятся в релизной версии обновления Windows 10, которая выйдет осенью 2021 года (ориентировочно в октябре). Microsoft финализирует сборку ОС примерно к июлю — именно тогда участники программы Windows Insider смогут установить версию Windows 10, которая будет максимально приближена к официальному обновлению.
Следующий крупный апдейт носит кодовое имя Sun Valley, работа над ним ведётся с 2020 года. В нём, помимо изменённого меню «Пуск», будут обновлённые версии всех встроенных приложений, включая «Почту», «Календарь» и «Часы».
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Что-то начинает накипать — макрософаг практически ничего не делает для улучшения венды. Уж насколько я предан винде, но всё чаще накатывают мысли сбежать на Mac. Хоть это и не так просто реализовать, по крайней мере для меня.