В Windows вернётся забытая, но очень удобная возможность

По данным Windows Latest, компания Microsoft собирается реализовать в Windows 11 поддержку виджетов. Это небольшие приложения, которые работают фоном на рабочем столе и динамически обновляют информацию.



Виджеты были в Windows 7, а затем и в провальной Windows Vista, но Microsoft решила отказаться от них с выпуском Windows 8, где почти аналогичную функцию выполняли живые плитки на стартовом экране или в меню «Пуск». В Windows 11 нет ни живых плиток, ни виджетов на рабочем столе. Впрочем, в новой ОС всё же доступны виджеты, которые открываются по нажатию на специальную кнопку на панели задач, но отображаемая ими информация не столь наглядна, ведь по умолчанию она скрыта от глаз, её можно увидеть, только вызвав соответствующее окно.



Если инсайдеры не ошибаются, виджеты должны будут вернуться в Windows 11 точно в таком же виде, какими они были больше десяти лет назад в старых версиях Windows. Это будет выглядеть примерно так:







Примечательно, что с тех пор, как компания Microsoft отказалась от виджетов на рабочем столе Windows, они появились в мобильных операционных системах — сначала в Android, а затем в iOS и iPadOS. И действительно, иногда очень удобно узнавать информацию не запуская приложение, а беглым взглядом на стартовый экран (например, заголовки новостей, биржевую сводку, курс валют или погоду).

