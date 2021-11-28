В России появился новый вид обмана — продажа «дечипизатора». Об этом рассказали в издании «РБК» со ссылкой на заявления главврача московской психбольницы.
По словам Георгия Костюка, главного врача психиатрической больницы №1 им. Н.А.Алексеева и главного внештатного психиатра департамента здравоохранения Москвы, в России появились мошенники, которые играют на страхах мнительных людей. Костюк утверждает, что есть «предприимчивые люди», которые якобы помогают избавиться от чипов тем людям, кто уже получит прививку от COVID-19. Для этой цели они «изобрели» специальный прибор — «дечипизатор».
Небольшое одноразовое устройство призвано избавить привитых людей от страха перед всемирной чипизацией. «Дечипизатор» необходимо приобрести у мошенников, после чего просто приложить к плечу — а именно к месту укола. Таким образом «чип всемирного правительства» якобы деактивируется и человек, верящий в теорию цифрового ГУЛАГа, может спокойно вздохнуть.
«Кому-то реальной казалась конспирологическая идея, что Билл Гейтс разработал чипы. Дальше — это уже дело техники. Кто знает, что такое 5G? А вдруг это что-то такое, что действительно способно [заразить коронавирусом]? — заявил Костюк. «Убедить себя в этом несложно, если изначально принял позицию про создание цифрового ГУЛАГа и другие подобные теории».
На самом деле, «дечипизатор», конечно же, не деактивирует никакие чипы. Этот приборчик является «спасением» для сторонников теории заговоров, которым пришлось привиться, чтобы не потерять работу или иметь свободу передвижения по городу или стране. По сути, человек покупает плацебо: и, с одной стороны, это мошенничество, а с другой — покупатель получает ровно то, за что заплатил (чувство спокойствия).
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Верхи как с ума посходили — похоже, им некий процент к некоему сроку поставлен, успеют-не успеют…
Так что этот прибор восхитительный как-будто в духе тенденций. Удивляюсь, что его официально не продают, он ведь процент привитых поднять может ;)
1. ВакцинЫ есть. На сегодня их как минимум пять — тех, что признала ВОЗ. Плюс несколько (в том числе Спутник), которые пока что не признали из-за бюрократических проволочек и лоббизма большой фармы.
2. Вакцинированные и нет болеют не одинаково. Во-первых, привитые заболевают реже. Намного. Во-вторых болеют легче. В-третьих умирают гораздо реже. Так что польза от прививки несомненна. Посмотрите статистику Великобритании, например. Выявляется новых носителей вируса примерно столько же что и у нас. Около 30000 в сутки. Но у нас смертность около 1200 в день а там — около 40. Чувствуете разницу?
3. Вопрос о переносе вируса привитыми еще открыт. То есть может ли привитый иметь в организме вирус, сам не заболеть, но заразить окружающих.
Вывод на сегодня. Вреда от прививки нет. Польза есть. Гарантий нет.