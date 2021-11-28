

В России появился новый вид обмана — продажа «дечипизатора». Об этом рассказали в издании «РБК» со ссылкой на заявления главврача московской психбольницы.



По словам Георгия Костюка, главного врача психиатрической больницы №1 им. Н.А.Алексеева и главного внештатного психиатра департамента здравоохранения Москвы, в России появились мошенники, которые играют на страхах мнительных людей. Костюк утверждает, что есть «предприимчивые люди», которые якобы помогают избавиться от чипов тем людям, кто уже получит прививку от COVID-19. Для этой цели они «изобрели» специальный прибор — «дечипизатор».



Небольшое одноразовое устройство призвано избавить привитых людей от страха перед всемирной чипизацией. «Дечипизатор» необходимо приобрести у мошенников, после чего просто приложить к плечу — а именно к месту укола. Таким образом «чип всемирного правительства» якобы деактивируется и человек, верящий в теорию цифрового ГУЛАГа, может спокойно вздохнуть.



«Кому-то реальной казалась конспирологическая идея, что Билл Гейтс разработал чипы. Дальше — это уже дело техники. Кто знает, что такое 5G? А вдруг это что-то такое, что действительно способно [заразить коронавирусом]? — заявил Костюк. «Убедить себя в этом несложно, если изначально принял позицию про создание цифрового ГУЛАГа и другие подобные теории».



На самом деле, «дечипизатор», конечно же, не деактивирует никакие чипы. Этот приборчик является «спасением» для сторонников теории заговоров, которым пришлось привиться, чтобы не потерять работу или иметь свободу передвижения по городу или стране. По сути, человек покупает плацебо: и, с одной стороны, это мошенничество, а с другой — покупатель получает ровно то, за что заплатил (чувство спокойствия).





