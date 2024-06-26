Технологии, игры и косплей на VK Fest в Санкт-Петербурге

29-30 июня в Санкт-Петербурге и 13-14 июля в Москве пройдет VK Fest. Две столицы станут центром притяжения всех, кто интересуется наукой, технологиями и играми. Сразу несколько площадок запустят тематические конкурсы, проведут познавательные лекции и пригласят поучаствовать в игровых турнирах. Мы, как фанаты всего современного, просто не можем обойти такой ивент стороной. Рассказываем, какие участники фестиваля в Санкт-Петербурге нас заинтересовали больше всего.Возвращаясь домой с работы или учебы, мы первым делом хлопаем ладонью по выключателю. Всего мгновение — и в квартире становится светло и уютно. Однако за такими, казалось бы, простыми благами цивилизации стоит огромный штаб специалистов. Именно благодаря атомщикам горит каждая вторая лампочка в Петербурге и написан этот текст.Хотите поближе познакомиться со столь сложной, но очень важной сферой? Мы вот хотим! На VK Fest можно будет прогуляться по виртуальному энергоблоку с атомным реактором, разобраться в профессии атомщиков в игровой форме и поучаствовать в мастер-классах.Искусственный интеллект и нейросети, пожалуй, самая обсуждаемая тема последних лет. Одни с содроганием следят за ее молниеносным развитием, другие считают пустым звуком и пугалками для боязливых до технологий людей. Уверены в уникальности человеческих способностей ? А как на счет отличить людское творчество от работы алгоритмов «нейронки»?У шатра Gerwin AI вы сможете доказать ИИ, кто на этой планете главный. Во всяком случае пока. Бонусом можно проверить свой уровень IQ и получить уникальные стикерпаки и сувениры. А это мы всегда за!Великими учеными не рождаются. Такие умы как Менделеев и Ломоносов внесли огромный вклад в развитие химии, физики и множества других дисциплин, трудясь в стенах университета Санкт-Петербурга. Узнать, как вершилась история, стало возможно благодаря СПбГУ и IT-компании Nexign.Специалисты создали целую метавселенную с участием известных нобелевских лауреатов, погрузиться в которую можно с помощью шлема виртуальной реальности. Чувствуете тягу к науке и скрытый потенциал? Тогда вам обязательно стоит подойти к древу познаний Эйва. Кто знает, может именно вы и ваши открытия займут место в учебниках истории.Даже самым продвинутым специалистам порой сложно угнаться за трендами современного техпрогресса. Еще вчера нейросеть была лишь концепцией на грани фантастики, а сегодня каждый второй школьник запустит чат-бота, достав смартфон из кармана. И таких примеров больше, чем вы думаете.Не потеряться среди новых терминов и гаджетов поможет ТехПросвет. Ребята рассказывают о роботах, «нейронках» и самых интересных новостях цифрового мира. Причем делают они это на простом и доступном языке с участием экспертов.Если вы считаете себя профи в шутерах, но хотите больше реализма и активности, пора переходить на новый уровень. Надеваем VR-шлем и го в WARPOINT. Это настоящее виртуальное сражение с «экипой» и картами. Командой играть в разы веселее, но даже если таковой нет, в стороне никто не останется. Катки проводятся каждые десять минут, а найти братьев по цифровому оружию можно среди других гостей стенда.Как оказалось, WARPOINT давно не новички и не первый год устраивают кибертурниры в виртуальной реальности. Так в прошлом году разрабы замутили масштабное соревнование, в котором приняли участие 112 команд из 30 городов.Впрочем, не всех тянет к скилловым перестрелкам с заучиванием карт. Да и реалистичная графика давно не показатель хорошей игры. Взять тех же Party Animal или Palworld с простенькой, но приятной картинкой и увлекательным геймплеем. Похоже, их пример взяли за основу разработчики из Crazy Barbarian Games, когда создавали Sumo Tatami.Играть предстоит за объемного, но энергичного сумоиста. Режимов игры предостаточно: гонки, дуэли, футбол, задорные полосы препятствий и спортивные дисциплины. Победа же останется за тем, кто соберет оптимальный стек бустеров и познает секреты тактических маневров. Зарубиться в Sumo Tatami можно одному, но куда веселее устраивать бесчинства пухляшами в команде.Это местечко заставит смахнуть скупую ностальгическую слезу самого олдового геймера. Только тут вспоминаешь, как с монеткой в 15 копеек отправлялся на виртуальную охоту с увесистым ружьем, метко сбивал кораблики в «Морском Бою» и перепрыгивал камушки верхом на Коньке Горбунке. Ну и куда же без граненого стаканчика с газировкой, чтобы отметить победу.В музее собрана самая крупная в мире коллекция действующих советских игровых автоматов и ретро-приставок. Для кого-то это отличная возможность окунуться в детство или узнать о зарождении игровой индустрии в России. Лично я отправлюсь на поиски забытой мною игры с рулем и машинкой на разделенном по вертикали экране.Постепенно игровые автоматы вытеснили домашние консоли. Самыми известными были «Денди» и «Сега» с джойстиками на проводах и картриджами, затем появились пер