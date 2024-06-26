Технологии, игры и косплей на VK Fest в Санкт-Петербурге

29-30 июня в Санкт-Петербурге и 13-14 июля в Москве пройдет VK Fest. Две столицы станут центром притяжения всех, кто интересуется наукой, технологиями и играми. Сразу несколько площадок запустят тематические конкурсы, проведут познавательные лекции и пригласят поучаствовать в игровых турнирах. Мы, как фанаты всего современного, просто не можем обойти такой ивент стороной. Рассказываем, какие участники фестиваля в Санкт-Петербурге нас заинтересовали больше всего.
Ленинградская АЭС
Возвращаясь домой с работы или учебы, мы первым делом хлопаем ладонью по выключателю. Всего мгновение — и в квартире становится светло и уютно. Однако за такими, казалось бы, простыми благами цивилизации стоит огромный штаб специалистов. Именно благодаря атомщикам горит каждая вторая лампочка в Петербурге и написан этот текст.
Хотите поближе познакомиться со столь сложной, но очень важной сферой? Мы вот хотим! На VK Fest можно будет прогуляться по виртуальному энергоблоку с атомным реактором, разобраться в профессии атомщиков в игровой форме и поучаствовать в мастер-классах.
Gerwin AI
Искусственный интеллект и нейросети, пожалуй, самая обсуждаемая тема последних лет. Одни с содроганием следят за ее молниеносным развитием, другие считают пустым звуком и пугалками для боязливых до технологий людей. Уверены в уникальности человеческих способностей ? А как на счет отличить людское творчество от работы алгоритмов «нейронки»?
У шатра Gerwin AI вы сможете доказать ИИ, кто на этой планете главный. Во всяком случае пока. Бонусом можно проверить свой уровень IQ и получить уникальные стикерпаки и сувениры. А это мы всегда за!
СПбГУ × Nexign
Великими учеными не рождаются. Такие умы как Менделеев и Ломоносов внесли огромный вклад в развитие химии, физики и множества других дисциплин, трудясь в стенах университета Санкт-Петербурга. Узнать, как вершилась история, стало возможно благодаря СПбГУ и IT-компании Nexign.
Специалисты создали целую метавселенную с участием известных нобелевских лауреатов, погрузиться в которую можно с помощью шлема виртуальной реальности. Чувствуете тягу к науке и скрытый потенциал? Тогда вам обязательно стоит подойти к древу познаний Эйва. Кто знает, может именно вы и ваши открытия займут место в учебниках истории.
ТехПросвет
Даже самым продвинутым специалистам порой сложно угнаться за трендами современного техпрогресса. Еще вчера нейросеть была лишь концепцией на грани фантастики, а сегодня каждый второй школьник запустит чат-бота, достав смартфон из кармана. И таких примеров больше, чем вы думаете.
Не потеряться среди новых терминов и гаджетов поможет ТехПросвет. Ребята рассказывают о роботах, «нейронках» и самых интересных новостях цифрового мира. Причем делают они это на простом и доступном языке с участием экспертов.
WARPOINT
Если вы считаете себя профи в шутерах, но хотите больше реализма и активности, пора переходить на новый уровень. Надеваем VR-шлем и го в WARPOINT. Это настоящее виртуальное сражение с «экипой» и картами. Командой играть в разы веселее, но даже если таковой нет, в стороне никто не останется. Катки проводятся каждые десять минут, а найти братьев по цифровому оружию можно среди других гостей стенда.
Как оказалось, WARPOINT давно не новички и не первый год устраивают кибертурниры в виртуальной реальности. Так в прошлом году разрабы замутили масштабное соревнование, в котором приняли участие 112 команд из 30 городов.
Sumo Tatami
Впрочем, не всех тянет к скилловым перестрелкам с заучиванием карт. Да и реалистичная графика давно не показатель хорошей игры. Взять тех же Party Animal или Palworld с простенькой, но приятной картинкой и увлекательным геймплеем. Похоже, их пример взяли за основу разработчики из Crazy Barbarian Games, когда создавали Sumo Tatami.
Играть предстоит за объемного, но энергичного сумоиста. Режимов игры предостаточно: гонки, дуэли, футбол, задорные полосы препятствий и спортивные дисциплины. Победа же останется за тем, кто соберет оптимальный стек бустеров и познает секреты тактических маневров. Зарубиться в Sumo Tatami можно одному, но куда веселее устраивать бесчинства пухляшами в команде.
Музей советских игровых автоматов
Это местечко заставит смахнуть скупую ностальгическую слезу самого олдового геймера. Только тут вспоминаешь, как с монеткой в 15 копеек отправлялся на виртуальную охоту с увесистым ружьем, метко сбивал кораблики в «Морском Бою» и перепрыгивал камушки верхом на Коньке Горбунке. Ну и куда же без граненого стаканчика с газировкой, чтобы отметить победу.
В музее собрана самая крупная в мире коллекция действующих советских игровых автоматов и ретро-приставок. Для кого-то это отличная возможность окунуться в детство или узнать о зарождении игровой индустрии в России. Лично я отправлюсь на поиски забытой мною игры с рулем и машинкой на разделенном по вертикали экране.
RetroTech Squad × КИБЕР КОТ
Постепенно игровые автоматы вытеснили домашние консоли. Самыми известными были «Денди» и «Сега» с джойстиками на проводах и картриджами, затем появились пер
Волну ретрогейминга подхватили ребята из RetroTech Squad и КИБЕР КОТ. Под одним шатром поместилась богатая выставка консолей и компьютеров. Такое мы не только смотрим, но и постараемся принять участие в каком-нибудь турнире по Mortal Kombat или «Танчикам».
Если вы увлекаетесь видеоиграми, то наверняка знакомы с участниками проекта IGM — одного из крупнейших геймерских пабликов. В рамках фестиваля его участники объединились с производителями топового железа DeepCool и запустили чемпионат по Left 4 Dead 2, Quake 3 Arena и Mortal Kombat. Слишком легко? Добро пожаловать в хардкорный босс-раш по Elden Ring. Перевести дух и охладиться можно в турбине DeepDive, а раскрыть творческий потенциал позволит конкурс на лучший пиксель-арт.
Где есть игры, там обязательно должен быть и косплей. И хоть это два совершенно разных направления, мастерство перевоплощения впечатляет не хуже напряженных киберспортивных сражений.
Впрочем, эти ребята никогда не теснились в геймерских рамках. Игры, комиксы, кино и конечно же аниме — косплей ограничивается лишь фантазией самих участников. Рядом с фанатами кавайных девочек из Genshin Impact и Honkai: Star Rail можно встретить брутальных всадников постапокалипсиса из «Безумного Макса» или культовых супергероев Marvel и персонажей, сошедших с цветных страниц издательства «Комильфо». Средневековые миры The Elder Scrolls пересекутся с нетраннерами из Cyberpunk 2077. А обитатели пещер и подземелий по вселенной Dungeons & Dragons смогут заглянуть в гости к мастерам из «Сада цветущих хризантем».
Само собой, все это костюмированное разнообразие будет сопровождаться огромным количеством активностей вроде квестов, настолок и мастер-классов. Как правило, от желающих сфоткаться нет отбоя, поэтому запасаемся терпением. Оно того стоит.
IGM × DeepCool
Если вы увлекаетесь видеоиграми, то наверняка знакомы с участниками проекта IGM — одного из крупнейших геймерских пабликов. В рамках фестиваля его участники объединились с производителями топового железа DeepCool и запустили чемпионат по Left 4 Dead 2, Quake 3 Arena и Mortal Kombat. Слишком легко? Добро пожаловать в хардкорный босс-раш по Elden Ring. Перевести дух и охладиться можно в турбине DeepDive, а раскрыть творческий потенциал позволит конкурс на лучший пиксель-арт.
Зона косплея
Где есть игры, там обязательно должен быть и косплей. И хоть это два совершенно разных направления, мастерство перевоплощения впечатляет не хуже напряженных киберспортивных сражений.
Впрочем, эти ребята никогда не теснились в геймерских рамках. Игры, комиксы, кино и конечно же аниме — косплей ограничивается лишь фантазией самих участников. Рядом с фанатами кавайных девочек из Genshin Impact и Honkai: Star Rail можно встретить брутальных всадников постапокалипсиса из «Безумного Макса» или культовых супергероев Marvel и персонажей, сошедших с цветных страниц издательства «Комильфо». Средневековые миры The Elder Scrolls пересекутся с нетраннерами из Cyberpunk 2077. А обитатели пещер и подземелий по вселенной Dungeons & Dragons смогут заглянуть в гости к мастерам из «Сада цветущих хризантем».
Само собой, все это костюмированное разнообразие будет сопровождаться огромным количеством активностей вроде квестов, настолок и мастер-классов. Как правило, от желающих сфоткаться нет отбоя, поэтому запасаемся терпением. Оно того стоит.