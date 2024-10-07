VK Музыка масштабно обновилась — такого в истории сервиса еще не было



VK представил крупнейшее за 17 лет обновление своего музыкального стриминг-сервиса. Главным изменением стало полностью переработанное визуальное оформление приложения и музыкального раздела. Кроме того, обновились и рекомендательные системы.



Главные страницы приложения VK Музыка и музыкального раздела ВКонтакте оформлены в едином визуальном стиле. Единый интерфейс обеспечивает интуитивно понятную навигацию, что позволяет пользователю быстрее находить необходимые функции, треки и плейлисты.







На главном экране сервиса представлены два самых популярных раздела: это раздел VK Микс с рекомендациями и «Мои треки» — коллекция треков пользователя. Между разделами можно переключаться с помощью одного свайпа. Появились новые настройки в разделе VK Микс, и обновился плеер.



Система рекомендаций стала быстрее и точнее — алгоритмы подстраиваются под вкусы пользователя после прослушивания нескольких треков и реакции на них. В результате пользователи стали на 40% чаще добавлять треки из VK Микс к себе в плейлисты. Ещё одной особенностью обновления стала возможность настроить поток рекомендаций треков по настроению: «активно», «грустно», «спокойно», «радостно» и «любовь», узнаваемости и языку, на котором исполняется песня. Необычным элементом в обновлённом интерфейсе стал эффект гироскопа на главном экране — анимация взаимодействует с поворотом экрана телефона.



VK Музыка расширила возможности подписки на сервис. Пользователи могут выбрать подписку на двоих или студенческую, для учащихся колледжей и вузов. В октябре в сервисе будет доступна подписка, которую могут подключить до четырёх человек.