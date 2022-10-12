«ВКонтакте» не загружается. Проблема массовая (ОБНОВЛЕНО)

Отдельные пользователи ВКонтакте могли заметить краткосрочную задержку в работе соцсети в течение нескольких минут. Сейчас всё работает отлично.

Во «ВКонтакте» наблюдаются массовые сбои. Соцсеть не открывается в веб-версии и приложении.Пользователи «ВКонтакте» массово пожаловались на неполадки в соцсети. Проблему подтверждают данные ресурса «Детектор сбоев». Согласно графику сбой начался около 10.45 по московскому времени и продолжаются до сих пор в разных точках России. Веб-версия и мобильное приложение не загружаются.Пресс-служба ВКонтакте сообщает: