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«ВКонтакте» не загружается. Проблема массовая (ОБНОВЛЕНО)

Артем
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Во «ВКонтакте» наблюдаются массовые сбои. Соцсеть не открывается в веб-версии и приложении.

Пользователи «ВКонтакте» массово пожаловались на неполадки в соцсети. Проблему подтверждают данные ресурса «Детектор сбоев». Согласно графику сбой начался около 10.45 по московскому времени и продолжаются до сих пор в разных точках России. Веб-версия и мобильное приложение не загружаются.

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Обновлено:

Пресс-служба ВКонтакте сообщает:

Отдельные пользователи ВКонтакте могли заметить краткосрочную задержку в работе соцсети в течение нескольких минут. Сейчас всё работает отлично.
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Источник:
Детектор сбоев
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Комментарии

+322
Geek
Наверно украинские хаЦкеры атакуют :)
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