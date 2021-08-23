Депутат Госдумы Виталий Милонов направил официальное обращение министру просвещения России Сергею Кравцову. В нём содержатся две просьбы, касающиеся школьников и их смартфонов. На эту информацию обратили внимание «РИА-Новости».
Милонов считает, что за время коронавирусной пандемии школьный образовательный процесс изменился и требует новых регуляционных решений — в частности, это касается использования «умных» гаджетов. Депутат предложил создать специальный смартфон для школьников — «Школофон» — чтобы атмосфера в учебных заведениях стала более здоровой.
Милонов считает, что школьники, которые владеют новыми и дорогими смартфонами, создают «элиту» в классе и вызывают зависть у одноклассников. В результате дети «погружаются в ненужное социальное соревнование». «Школофон» призван решить эту проблему.
Строго говоря, Виталий предложил сразу несколько вариантов. Он считает, что власти должны выбрать и утвердить перечень моделей смартфонов, которые подходят для школьников и не вызывают у них сопернических настроений, а также будут по карману любой семье. После этого необходимо заняться созданием отечественных смартфонов и планшетов для учеников и запретить использование любых других гаджетов на территории школ. Эти устройства должны быть строго утилитарными, недорогими и одинаковыми для всех. Название «Школофон» было лично предложено Милоновым.
Ранее мы рассказали о конфликте властей РФ с компанией Google — это судебное дело грозит обернуться блокировками её сервисов. Кроме того, сейчас в суде решается участь платежной системы Samsung Pay.
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Попытка распила денег для начала, ну а дальше как Йотофоном или как его там!
Лучше пусть делают такие законы, которые позволят каждому жителю страны зарабатывать согласно своему уровню знаний, но не менее минимального размера оплаты труда конкретного региона. Чтобы врачи, учителя получали достойную зарплату, не меньше депутатов.
А депутата убрать неприкосновенность и отменить многие льготы.
Тут главное доходчиво объяснить что к чему и дать ребенку почву для размышлений, когда он начинает кивать в сторону ребят, которые со смартфоном ходят в школу. Наш вполне себе осознает, что данная техника сильно отвлекает от учебы, а так же способствует нервотрепке по поводу состояния гаджета. Уж лучше кнопкофон — с главной задачей справляется, потерять не жалко.
Не смешно, понимаю.
В Испании тоже бывают перегибы, но степень и охват не те, конечно.
А давайте придумаем школьный телефон и заставим его покупать
Других проблем нет.
Деньги попилят выйдет как с школьным планшетом, дети все равно будут ходить с чем им нравится. А родители покрутят у виска
По Милонову давно дурка плачет