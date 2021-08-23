МилоновЪ


Депутат Госдумы Виталий Милонов направил официальное обращение министру просвещения России Сергею Кравцову. В нём содержатся две просьбы, касающиеся школьников и их смартфонов. На эту информацию обратили внимание «РИА-Новости».

Милонов считает, что за время коронавирусной пандемии школьный образовательный процесс изменился и требует новых регуляционных решений — в частности, это касается использования «умных» гаджетов. Депутат предложил создать специальный смартфон для школьников — «Школофон» — чтобы атмосфера в учебных заведениях стала более здоровой.

Милонов считает, что школьники, которые владеют новыми и дорогими смартфонами, создают «элиту» в классе и вызывают зависть у одноклассников. В результате дети «погружаются в ненужное социальное соревнование». «Школофон» призван решить эту проблему.

Строго говоря, Виталий предложил сразу несколько вариантов. Он считает, что власти должны выбрать и утвердить перечень моделей смартфонов, которые подходят для школьников и не вызывают у них сопернических настроений, а также будут по карману любой семье. После этого необходимо заняться созданием отечественных смартфонов и планшетов для учеников и запретить использование любых других гаджетов на территории школ. Эти устройства должны быть строго утилитарными, недорогими и одинаковыми для всех. Название «Школофон» было лично предложено Милоновым.

Ранее мы рассказали о конфликте властей РФ с компанией Google — это судебное дело грозит обернуться блокировками её сервисов. Кроме того, сейчас в суде решается участь платежной системы Samsung Pay. 



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Источник:

РИА-Новости РИА-Новости

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