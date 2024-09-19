Власти удивились результатам импортозамещения зарубежного софта. Как так вышло?



Федеральная служба по техническому и экспортному контролю опубликовала свой вердикт по поводу рынка отечественного программного обеспечения, которое должно было заменить зарубежный софт. Вывод неутешительный, но вполне ожидаемый.



По словам представителей ФСТЭК, российское ПО внезапно оказалось непомерно дорогим. Замдиректора отметил, что «российские производители, увидев спрос на свои товары, подняли цены в десятки раз», особенно на фоне ухода зарубежных конкурентов из-за санкций. При этом качество российского софта существенно ниже иностранного. В итоге страна вынуждена пользоваться худшим продуктом по завышенному прайсу, что вполне ожидаемо — в условиях искуственно созданного конкурентного вакуума ценники можно поднимать практически бесконечно.







Напомним, что основные зарубежные корпорации, разрабатывающие программное обеспечение, ушли с российского рынка в 2022 году. Некоторые из них не прекратили работу полностью, а ввели ограничения, которые с каждым годом усиливаются. Производить оплату за него с российских карт при этом тоже становится всё сложнее.