Анонимные водители «Яндекс Такси» распространяют по соцсетям призывы присоединиться к забастовке, которая будет проводиться еженедельно по понедельникам с 7 до 10 утра. Они собираются вредить коллегам, пассажирам и «Яндексу».
Бастующие планируют создать фейковые аккаунты и в указанное время вызывать автомобили по подложным адресам. Водители будут приезжать по этим адресам, но пассажиров там не окажется. А если отказаться от заказа, снизится уровень активности, и последующие заказы для водителей будут менее выгодными. Цель активистов — сделать так, чтобы в утренние часы по понедельникам не было свободных машин, тогда, по их замыслу, в «Яндексу» задумаются, почему так происходит, и выйдут на диалог с недовольными.
Водители требуют изменений в условиях работы, которые выставляет «Яндекс»:
— Изменить ценовую политику
— Убрать скидки «Яндекс Плюса» за счёт водителя
— Вернуть покупку смен
— В момент назначения заказа показывать место, куда нужно отвезти пассажира
— Вернуть цели (вознаграждения за определённое количество выполненных заказов)
— Прекратить необоснованные блокировки водителей
Далеко не все водители с энтузиазмом восприняли предложение бунтовать. Некоторые из них, наоборот, обрадовались, что по понедельникам будет меньше машин, и заявили, что специально выйдут на смену утром, чтобы возить пассажиров по завышенным тарифам.
Водители «Яндекс Такси» будут вредить себе и пассажирам по понедельникам
Александр Кузнецов —
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