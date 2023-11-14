Водители «Яндекс Такси» теряют треть заработка из-за нововведения в тарифах

Александр
Фото: Unsplash

Таксисты, возящие пассажиров в сервисе «Яндекс Такси», жалуются на появившееся недавно новшество. Человек может изменить маршрут, и он будет пересчитан по невыгодной для водителя цене — в некоторых случаях заработок снижается на треть.

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Если пассажир добавит ещё одну точку или поменяет финальный адрес, стоимость поездки будет считаться не по счётчику, а по фиксированному тарифу. Сумма оплаты может снизиться, то есть водитель получит меньше того, на что рассчитывал изначально, когда брал заказ. Замечено, что такое происходит, когда пассажир выбрал безналичную оплату, а при наличке поездка более выгодна водителю — она высчитывается по счётчику и становится известна только в конце пути.

Некоторым водителям настолько не нравится, когда пассажир без согласования меняет маршрут, что они останавливают машину и отказываются ехать дальше. При этом они обычно говорят человеку, что он якобы нарушил правила сервиса, и предлагают ему вызывать другую машину.
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