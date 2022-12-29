Возврат товаров с Wildberries может обойтись вам слишком дорого





Пользователи Wildberries стали жаловаться, что маркетплейс берёт за возврат товаров в несколько раз больше изначально обозначенной суммы. Эта плата взимается, если вы не забираете товар с пункта выдачи, отказываетесь от него на месте или возвращаете обратно уже после получения.



При оформлении заказа обычно указывается плата, которая будет списана в случае отказа от товара. Если в заказе несколько товаров, и Wildberries отправит их раздельно друг от друга, сумма списания увеличится кратно количеству отправлений.







Один из клиентов Wildberries, к примеру, купил четыре жёстких диска. В момент оформления покупки было указано, что ему придётся заплатить за возврат 200 рублей, но в конечном итоге маркетплейс списал с него 800 рублей, то есть по 200 рублей за каждый жёсткий диск. Очевидно, что если бы все товары находились в общей упаковке и были доставлены одним отправлением, плата за возврат в этом случае не увеличилась бы в четыре раза.

