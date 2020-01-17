Что произойдет, если взять все обои macOS начиная с 10.0, заканчивая 10.15, и объединить их в одно изображение. Результат вы можете увидеть на заглавной картинке к этой заметке.
Изображение сделала разработчик тем для iOS с джейлбрейком Дженни Ваниль. Находку обнаружил ресурс TNW, который отмечает, что коллаж выглядит «феноменально и напоминает рисунки, создаваемые искусственным интеллектом».
Если вы захотите использовать это изображение в качестве обоев, то скачать его в 5K-разрешении можно здесь. Еще больше крутых обоев вы можете найти по тэгу «Обои».
Изображение сделала разработчик тем для iOS с джейлбрейком Дженни Ваниль. Находку обнаружил ресурс TNW, который отмечает, что коллаж выглядит «феноменально и напоминает рисунки, создаваемые искусственным интеллектом».
Если вы захотите использовать это изображение в качестве обоев, то скачать его в 5K-разрешении можно здесь. Еще больше крутых обоев вы можете найти по тэгу «Обои».
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