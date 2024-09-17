Вскрылась удивительная щедрость Apple по отношению к своим фанатам



Компания Apple удалила рекордно мало опций из новой macOS на компьютерах, которые не соответствуют её требованиям. Об этом пишет MacRumors.



Согласно источнику, после установки macOS 15 Sequoia на Mac и MacBook с процессорами Intel их владельцы не найдут в системе всего два нововведения — нейросеть Apple Intelligence и транскрипция голосовых заметок, то есть конвертация голоса в текст. Для двух этих опций требуется чип Apple Silicon M, а всем остальным макам они недоступны. Напомним, что Mac с Intel продавались вплоть до середины 2020 года.







Удивительно, но в этом году все остальные нововведения оказались доступны компьютерам прошлой эпохи, даже самая заметная фича macOS 15 — трансляция экрана iPhone на экран Mac. Обычно Apple урезает старые устройства намного серьезнее.