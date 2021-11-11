Роскомнадзор составил на Megogo протокол по ч. 1 ст. 19.7.10-2 КоАП («Непредставление сведений или представление заведомо недостоверных сведений в орган, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций»). Сервису грозит штраф до одного миллиона рублей.
Претензии Роскомнадзора к Megogo возникли из-за фильма «Никто не знает про секс», в которым была выявлена нецензурная брань, эксплуатация тематики секса и отсутствие маркировки 18+. Этот фильм вышел в 2006 году, тогда ему была присвоена маркировка 16+, что указано в прокатном удостоверении, выданном Министерством культуры.
В Megogo уже изменили маркировку фильма с 16+ на 18+ запикали мат и вырезали некоторые сцены. Megogo, а также некоторые другие российские онлайн-кинотеатры (в том числе ivi, Start и Kion) получили от Роскомнадзора требование меньше демонстрировать в фильмах секс, и прежде всего подростковый. Известно, что сейчас в Госдуме обсуждают введение закона, распространяющего на фильмы и сериалы те же запреты, которые действуют для СМИ. В частности, будет запрещена демонстрация нетрадиционных и извращённых сексуальных отношений, из-за чего онлайн-кинотеатры будут вынуждены удалить или отцензурировать часть контента, в том числе считающегося мировой классикой кинематографа.
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