Вышел первый в истории цветной Kindle. Сколько стоит?



Компания Amazon анонсировала обновленный модельный ряд своих электронных книг, в том числе одну «революционную». Об этом пишет The Verge.



Согласно источнику, обновились все четыре модели ридеров — базовый Kindle 12, популярный Kindle Paperwhite, премиальный Kindle Scribe и самая заметная новинка Kindle Colorsoft Signature Edition. В прошлый раз книги обновлялись в 2021-2022 годах.





Базовый Kindle в предыдущем 11-м поколении очень значительно обновился, получив совершенно новый ультратонкий дизайн и экран 300 ppi, так что Kindle 12 просто обзавелся новыми цветами корпуса. Ценник всё тот же — $109,99, но на распродажах можно урвать его до 40% дешевле.Kindle Paperwhite отличается тем, что экран спрятан за единым покрытием вместе с рамками корпуса. Компания называет его «самым быстрым Kindle на сегодняшний день». Экран немного увеличился, с 6,8 до 7 дюймов, а накопитель теперь стартует с 16 Гб вместо 8 Гб. Стоимость новинки — от $159,99; продается также Signature Edition с автояркостью, беспроводной зарядкой и 32 Гб памяти за $199,99.Kindle Scribe всё так же объединяет в себе ридер и блокнот с распознаванием рукописного текста с помощью комплектного «карандаша» Amazon Premium Pencil, который тоже обновился. Читалка позволяет добавлять рукописные заметки прямо на страницы книги, и текст будет «обтекать» вокруг них. Ценник — от $399,99.Kindle Colorsoft Signature Edition стала первой в истории компании читалкой с цветным e-ink дисплеем; до сих пор все модели были монохромными. Никаких технических подробностей о цветной новинке пока нет, известно лишь об условно большом разрешении экрана и беспроводной зарядке. Судя по всему, это вариация Kindle Paperwhite с цветной матрицей. Ценник — от $279,99.