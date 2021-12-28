



Компания Xiaomi выпустила крупное обновление оболочки MIUI. С сегодняшнего дня установить бета-версию MIUI 13 можно на смартфоны Mi Mix 4, Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro, Mi 11, Mi 11 Lite 5G, Redmi K40 Pro и Redmi K40, а в январе стабильная сборка этого апдейта станет доступна этим и некоторым другим устройствам.



Что нового:





Шрифт MiSans с оптимизацией под разные размеры

Обновлённый домашний экрана, иконки, обои, центр управления, виджеты и анимация

Возможность увеличения оперативной памяти за счёт выделения места в накопителе

Использование языка дизайна Material, рекомендуемого компанией Google

Технология Focus Computing 2.0 выделяет дополнительные ресурсы часто используемым приложениям

Технология MIUI Family для управления разными продуктами экосистемы Xiaomi

Технология Mi Magic Center для передачи контента с одного устройства Xiaomi на другое (например, со смартфона на телевизор)

Увеличенная плавность и скорость работы интерфейса, оптимизация энергопотребления

Версия MIUI 13 для планшетов с адаптацией системного интерфейса и приложений под большие экраны

MIUI Fold для Xiaomi Mix Fold в апреле 2022 года

MIUI Watch для Xiaomi Watch Color 2 в декабре 2021 года

MIUI Home для Redmi XiaoAI Touch-Screen Speaker 8, Redmi XiaoAI Touch-Screen Speaker 8 Pro и Xiaomi XiaoAI Touch-Screen Speaker в январе 2022 года

MIUI TV для Redmi Max 86" и 98", Mi TV E55", 65", 75", Redmi TV X55", 65" и 75" в апреле 2022 года

Xiaomi также анонсировала выпуск обновлённых версий операционных систем для других своих продуктов:





