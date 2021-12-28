Компания Xiaomi выпустила крупное обновление оболочки MIUI. С сегодняшнего дня установить бета-версию MIUI 13 можно на смартфоны Mi Mix 4, Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro, Mi 11, Mi 11 Lite 5G, Redmi K40 Pro и Redmi K40, а в январе стабильная сборка этого апдейта станет доступна этим и некоторым другим устройствам.
Что нового:
- Шрифт MiSans с оптимизацией под разные размеры
- Обновлённый домашний экрана, иконки, обои, центр управления, виджеты и анимация
- Возможность увеличения оперативной памяти за счёт выделения места в накопителе
- Использование языка дизайна Material, рекомендуемого компанией Google
- Технология Focus Computing 2.0 выделяет дополнительные ресурсы часто используемым приложениям
- Технология MIUI Family для управления разными продуктами экосистемы Xiaomi
- Технология Mi Magic Center для передачи контента с одного устройства Xiaomi на другое (например, со смартфона на телевизор)
- Увеличенная плавность и скорость работы интерфейса, оптимизация энергопотребления
- Версия MIUI 13 для планшетов с адаптацией системного интерфейса и приложений под большие экраны
Xiaomi также анонсировала выпуск обновлённых версий операционных систем для других своих продуктов:
- MIUI Fold для Xiaomi Mix Fold в апреле 2022 года
- MIUI Watch для Xiaomi Watch Color 2 в декабре 2021 года
- MIUI Home для Redmi XiaoAI Touch-Screen Speaker 8, Redmi XiaoAI Touch-Screen Speaker 8 Pro и Xiaomi XiaoAI Touch-Screen Speaker в январе 2022 года
- MIUI TV для Redmi Max 86" и 98", Mi TV E55", 65", 75", Redmi TV X55", 65" и 75" в апреле 2022 года
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