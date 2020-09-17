Компания Apple выпустила ещё одну бета-версию macOS 11 Big Sur. Эта ОС — единственная, крупное обновление которой не вышло вчера вечером.
Апдейт доступен зарегистрированным разработчикам. Установить его можно в разделе обновлений через системные параметры.
macOS 11 Big Sur beta 7 не содержит заметных изменений и нововведений относительно предыдущих тестовых сборок этого обновления. В целом в Big Sur довольно много нового, в том числе усовершенствованный интерфейс как самой операционной системы, так и встроенных в неё приложений. Обо всех новых возможностях macOS 11 Big Sur подробно рассказано в этой статье.
16 сентября Apple выпустила релизные версии iOS 14, iPadOS 14, tvOS 14 и watchOS 7. Когда состоится официальный выпуск macOS 11 Big Sur, неизвестно.
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