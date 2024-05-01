Вышло обновление для Apple Pencil с USB-C

Вместе с основными прошивками, Apple обновила стилус для планшетов, новая версия которого вышла в прошлом году.
Версия прошивки получила номер 10M6060, а в описании к устройству помечена как 37377.37377.16.0. Apple Pencil не имеет собственной процедуры обновления, его достаточно подключить к iPad по USB-C кабелю.
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Компания не уточняет, какие изменения были внесены вместе с апдейтом. Скорее всего, это стандартное исправление найденных ошибок и повышение стабильности работы.
Если окажется, что Apple Pencil получил какие-либо новые функции, мы расскажем об этом в отдельной статье.