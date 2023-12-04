Высокие заработки таксистов оказались мифом. Они получают в разы меньше людей других профессий

Психолог Ксения Шардина из Перми решила проверить, сколько можно заработать на развозке людей в «Яндекс Такси». Она завела аккаунт таксиста, села в свой Volkswagen Touareg и начала принимать заказы.
Терпения Ксении хватило на 7 часов, в течение которых она успела выполнить 17 заказов. Она проехала в общей сложности 130 километров, собрав с пассажиров почти 6 тысяч рублей. Из них «Яндекс» забрал 20% комиссии, 4% ушло в налоговую, а после вычета расходов на бензин, незамерзайку и мойку чистый доход составил 1200 рублей. Получилось, что в час она зарабатывала всего по 170 рублей.
На своей работе Ксения получает намного больше — 3 тысячи рублей за час сеанса психотерапии. При этом она сидит в тепле и комфорте, не рискует жизнью и не подвергает смертельной опасности других людей.
«Я не понимаю, как на эти деньги можно жить. К тому же шесть часов за рулем — это тяжело. Хочется есть, пить, сходить в туалет, а сделать это нельзя. Мышцы начинают болеть и затекать. Под конец дня чувствовала себя разбитой и вымотанной. А когда видишь, что тебе приходит всего 150 рублей за заказ, пропадает желание работать дальше», — говорит Ксения.
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