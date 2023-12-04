Высокие заработки таксистов оказались мифом. Они получают в разы меньше людей других профессий

Александр
Фото: Unsplash

Психолог Ксения Шардина из Перми решила проверить, сколько можно заработать на развозке людей в «Яндекс Такси». Она завела аккаунт таксиста, села в свой Volkswagen Touareg и начала принимать заказы.

Терпения Ксении хватило на 7 часов, в течение которых она успела выполнить 17 заказов. Она проехала в общей сложности 130 километров, собрав с пассажиров почти 6 тысяч рублей. Из них «Яндекс» забрал 20% комиссии, 4% ушло в налоговую, а после вычета расходов на бензин, незамерзайку и мойку чистый доход составил 1200 рублей. Получилось, что в час она зарабатывала всего по 170 рублей.

На своей работе Ксения получает намного больше — 3 тысячи рублей за час сеанса психотерапии. При этом она сидит в тепле и комфорте, не рискует жизнью и не подвергает смертельной опасности других людей.

«Я не понимаю, как на эти деньги можно жить. К тому же шесть часов за рулем — это тяжело. Хочется есть, пить, сходить в туалет, а сделать это нельзя. Мышцы начинают болеть и затекать. Под конец дня чувствовала себя разбитой и вымотанной. А когда видишь, что тебе приходит всего 150 рублей за заказ, пропадает желание работать дальше», — говорит Ксения.

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Комментарии

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Светлана «умная женщина» ведь теперь при проверке её тауарега есть надпись «работа в такси»)) минус к рыночной стоимости
33 минуты назад
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st00p1dm0nkey
+4139
st00p1dm0nkey
Опять такси…
14 минут назад
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lonelysoul
+382
lonelysoul
Поработала 7 часов и сделала выводы ))
Я не думаю, что у нее 8 часов в день все расписаны, а таксисты работают нонстоп.
Надо сравнивать среднемесячный заработок в разных отраслях.
13 минут назад
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lonelysoul
+382
lonelysoul
Я бы к такому "умному" психологу не пошел даже за 170₽ в час ))
12 минут назад
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