Обои с эффектом глубины: апрель 2024

Георгий
Продолжаем раз в месяц пополнять коллекцию обоев с эффектом глубины для iPhone. Все остальные подборки вы можете найти на нашем сайте по тегу «Обои», а выпуски с эффектом глубины — здесь. Скачать изображения без сжатия в большом разрешении можно по ссылке ниже. Не забывайте делиться подборкой с друзьями в мессенджерах и соцсетях.

Обои с эффектом глубины

Обои с эффектом глубины

Обои с эффектом глубины

Скачать обои на телефон (Telegram)

Как скачать обои из Telegram

  • Выберите нужное изображение
  • Нажмите кнопку со стрелочкой в левом нижнем углу
  • Выберите элементы для сохранения: только выбранное изображения или все обои выпуска
  • Нажмите кнопку поделиться
  • Выберите «Сохранить изображение»
Как скачать обои
0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Обои с эффектом глубины: март 2024
Обои с эффектом глубины: февраль 2024
Обои с эффектом глубины: январь 2024

Рекомендации

Рекомендации

В России изменятся правила пользования услугами сотовой связи
Как заменить иконку iOS-приложения «Сбербанка» на классическую
В России появился новый маркетплейс. Пункты выдачи будут рядом с каждым домом
Таксист рассказал, сколько нужно батрачить, чтобы получить подобие средней зарплаты

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии