WhatsApp получит три новых вкладки, которые все давно ждут

«Все» — отображают весь список сообщений по умолчанию;

«Непрочитанные» — собирают в одном месте пропущенные или отложенные сообщения;

«Группы» — откроют весь список групп и подгрупп, в которых вы участвуете.

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Они упростят поиск нужных сообщений и избавят от нудного скроллинга по чатам. Об этом сообщает Macrumors.В будущем обновлении в мессенджер добавят три новых фильтра по сообщениям в чатах:Функция фильтров уже запущена и постепенно рассылается с обновлением. Она будет доступна для всех пользователей iOS и Android в ближайшее время.