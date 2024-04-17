WhatsApp получит три новых вкладки, которые все давно ждут

Артем
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Они упростят поиск нужных сообщений и избавят от нудного скроллинга по чатам. Об этом сообщает Macrumors.

В будущем обновлении в мессенджер добавят три новых фильтра по сообщениям в чатах: 
  • «Все» — отображают весь список сообщений по умолчанию;
  • «Непрочитанные» — собирают в одном месте пропущенные или отложенные сообщения;
  • «Группы» — откроют весь список групп и подгрупп, в которых вы участвуете.

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Функция фильтров уже запущена и постепенно рассылается с обновлением. Она будет доступна для всех пользователей iOS и Android в ближайшее время.

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Источник:
Macrumors
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Комментарии

+812
Eredy
Столько лет они никак не смогли создать полноценное приложение для планшетов…
47 минут назад
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