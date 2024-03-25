Новая настройка WhatsApp спасет вас от неловких ситуаций

Открываем «Настройки» WhatsApp;

Выбираем пункт «Конфиденциальность»;

Далее «Расширенные»;

Передвигаем тумблер «Отключить предварительный просмотр ссылок».

Если вы не хотите, чтобы кто-то случайно увидел содержимое ссылки во входящем сообщении, предпросмотр можно отключить через меню настроек мессенджера. Нововведение обнаружили тестировщики из WABetaInfo в бета-версии 2.24.7.12.Когда вам приходят сообщения, содержащие ссылку на фото, видео или какой-либо ресурс, функция предпросмотра дает миниатюрную расшифровку его содержимого текстом, превью ролика или изображения. Это не всегда уместно, особенно когда сообщение личное, а за плечом находятся пара любопытных глаз.Новая опция позволяет отображать ссылки простым текстом, посмотреть который можно позже, без посторонних свидетелей.Пока что нововведение доступно не всем владельцам Android-смартфонов, поскольку находится в стадии развертки. В будущем настройку можно будет включить следующим образом: