Новая настройка WhatsApp спасет вас от неловких ситуаций

Артем
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Если вы не хотите, чтобы кто-то случайно увидел содержимое ссылки во входящем сообщении, предпросмотр можно отключить через меню настроек мессенджера. Нововведение обнаружили тестировщики из WABetaInfo в бета-версии 2.24.7.12.

Когда вам приходят сообщения, содержащие ссылку на фото, видео или какой-либо ресурс, функция предпросмотра дает миниатюрную расшифровку его содержимого текстом, превью ролика или изображения. Это не всегда уместно, особенно когда сообщение личное, а за плечом находятся пара любопытных глаз. 

Новая опция позволяет отображать ссылки простым текстом, посмотреть который можно позже, без посторонних свидетелей.

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Пока что нововведение доступно не всем владельцам Android-смартфонов, поскольку находится в стадии развертки. В будущем настройку можно будет включить следующим образом:

  • Открываем «Настройки» WhatsApp;
  • Выбираем пункт «Конфиденциальность»;
  • Далее «Расширенные»;
  • Передвигаем тумблер «Отключить предварительный просмотр ссылок».
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Источник:
WABetaInfo
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