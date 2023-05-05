WhatsApp решил проблему, которая бесила пользователей много лет

В популярном мессенджере WhatsApp появилась полезнейшая функция, которая сохранит ваши время и нервы. Об этом пишет Lifehacker.Согласно источнику, в текущей бета-версии WhatsApp для Android обнаружена новая настройка, которой ждали очень многие. Теперь мессенджер позволяет автоматически заглушать входящие вызовы от неизвестных абонентов. Тумблер заметили эксперты WABetaInfo.Новая настройка решит большую проблему WhatsApp — обилие спама и мошенников. Когда функция станет доступна всем пользователям, ни разводилы, ни спамеры больше не смогут позвонить вам или вашим пожилым родителям в мессенджер. А значит пользоваться WhatsApp станет гораздо спокойнее и безопаснее. Странно, что такая полезная настройка появилась только сейчас.Появится ли нововведение на iOS, пока неизвестно.