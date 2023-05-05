WhatsApp решил проблему, которая бесила пользователей много лет

В популярном мессенджере WhatsApp появилась полезнейшая функция, которая сохранит ваши время и нервы. Об этом пишет Lifehacker.
Согласно источнику, в текущей бета-версии WhatsApp для Android обнаружена новая настройка, которой ждали очень многие. Теперь мессенджер позволяет автоматически заглушать входящие вызовы от неизвестных абонентов. Тумблер заметили эксперты WABetaInfo.
Новая настройка решит большую проблему WhatsApp — обилие спама и мошенников. Когда функция станет доступна всем пользователям, ни разводилы, ни спамеры больше не смогут позвонить вам или вашим пожилым родителям в мессенджер. А значит пользоваться WhatsApp станет гораздо спокойнее и безопаснее. Странно, что такая полезная настройка появилась только сейчас.
Появится ли нововведение на iOS, пока неизвестно.