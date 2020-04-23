





Федеральная комиссия по связи США разрешила свободное использование диапазона 6 ГГц. Эта частота найдёт применение в технологии Wi-Fi, новое поколение которой будет называться Wi-Fi 6E.Последний раз частоты для Wi-Fi расчищались в 1989 году — так мы получили сначала диапазон 2,4 ГГц, а затем 5 ГГц. В течение нескольких лет организация Wi-Fi Alliance и производители электронных устройств пытались добиться от американского регулятора выделения нового диапазона, который расширил бы возможности применения Wi-Fi.В настоящее время в Wi-Fi задействован диапазон шириной примерно 400 МГц, и все доступные каналы должны укладываться именно в эту ширину. Новый стандарт предусматривает выделение ширины 1200 МГц или приблизительно по 160 МГц на каждый канал подключения. Получается, что весь нынешний диапазон Wi-Fi укладывается примерно в два канала Wi-Fi 6E.Wi-Fi на 6 ГГц сможет обеспечить примерно такую же теоретическую скорость обмена данными, как Wi-Fi на 5 ГГц, но из-за увеличенной ширины диапазона реальная скорость будет выше той, на которую способен стандарт Wi-Fi 6. К одному роутеру можно быть одновременно подключено огромное количество устройств, и они не будут конфликтовать друг с другом из-за интерференции волн.О готовности производить чипы Wi-Fi 6E для мобильных устройств уже заявила компания Broadcom. Qualcomm собирается обеспечить поддержку этого стандарта в своих чипах следующих поколений, а Intel начнёт внедрять новую технологию в свои микросхемы с января 2021 года. По оценке аналитиков, в 2021 году будет произведено 316 миллионов устройств с поддержкой Wi-Fi 6E — роутеры, смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, телевизоры, смарт-часы и прочие продукты.Любые производители смогут использовать в своих устройствах диапазон 6 ГГц свободно, им не нужно получать лицензии на его применение. Впрочем, технология Wi-Fi 6E может столкнуться с проблемой, которая будет препятствовать её распространению. Использование 6-гигагерцового диапазона стало свободным только в США, а в ряде остальных стран может быть запрещено, в том числе из-за того, что частоты заняты военными. Это означает, что другим государствам тоже нужно будет на законодательном уровне освобождать этот диапазон для гражданского использования, в противном случае пользователям придётся довольствоваться более низкой скоростью обмена данными. Ожидается, что страны ЕС расчистят нужный диапазон через несколько месяцев.