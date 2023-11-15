Wildberries изменил правила получения и возврата товаров





Генпрокуратура провела проверку Wildberries и договорилась с маркетплейсом об изменениях в некоторых аспектах работы, на которые чаще всего жаловались клиенты и владельцы пунктов выдачи. На сайте прокуратуры говорится, что по результатам «надзорных мероприятий» руководство Wildberries внесло в правила около двадцати изменений.



Изменения:





Покупатели не обязаны проверять качество товаров при получении, это можно сделать позже

К возврату принимаются абсолютно все товары, в том числе технически сложные

Датой возврата товара считается момент отказа от него

Wildberries будет быстрее рассматривать заявки на возврат товаров

Продлевать срок доставки можно только с согласия покупателя

Wildberries добавит в личный кабинет функцию, упрощающую отказ от товаров

Платный возврат возможен только в некоторых случаях (например, с для покупателей низким процентом выкупа, при доставке хрупких, крупногабаритных, часто подменяемых или невостребованных у населения товаров)

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