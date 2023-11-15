Wildberries изменил правила получения и возврата товаров

Александр



Генпрокуратура провела проверку Wildberries и договорилась с маркетплейсом об изменениях в некоторых аспектах работы, на которые чаще всего жаловались клиенты и владельцы пунктов выдачи. На сайте прокуратуры говорится, что по результатам «надзорных мероприятий» руководство Wildberries внесло в правила около двадцати изменений.

Изменения:

  • Покупатели не обязаны проверять качество товаров при получении, это можно сделать позже
  • К возврату принимаются абсолютно все товары, в том числе технически сложные
  • Датой возврата товара считается момент отказа от него
  • Wildberries будет быстрее рассматривать заявки на возврат товаров
  • Продлевать срок доставки можно только с согласия покупателя
  • Wildberries добавит в личный кабинет функцию, упрощающую отказ от товаров
  • Платный возврат возможен только в некоторых случаях (например, с для покупателей низким процентом выкупа, при доставке хрупких, крупногабаритных, часто подменяемых или невостребованных у населения товаров)

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Проверка была начата после того как Wildberries начал брать комиссию 3% при оплате картами Visa и Mastercard (комиссия была отменена на следующий день). При этом Генпрокуратура не стала полностью запрещать Wildberries брать плату за возврат товаров, поскольку это предусмотрено законодательством, а маркетплейс доказал, что плата за эту услугу гораздо ниже рыночной, и она введена для снижения издержек продавцов и сохранения низких цен.

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