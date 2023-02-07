Wildberries хотят отвадить от незаконных поборов с покупателей





Организация «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) хочет заставить Wildberries отказаться от практики взимания средств за возврат товаров. Причём, даже качественных товаров, за возврат которых площадка сейчас иногда взимает плату в размере от 50 до 100 рублей.



ОПИ обратилась в Роспотребнадзор и мотивирует своё обращение ссылками на нормы законодательства. Закон о защите прав потребителей регламентирует возврат качественных товаров. Покупатель обязан возместить продавцу расходы на обратную доставку, дословно соответствующая выдержка из статьи 26.1 выглядит так:





При отказе потребителя от товара продавец должен возвратить ему денежную сумму, уплаченную потребителем по договору, за исключением расходов продавца на доставку от потребителя возвращенного товара, не позднее чем через десять дней со дня предъявления потребителем соответствующего требования.

Если исходить из этой нормы дословно, то продавец имеет право брать с покупателя возмещение затрат на обратную доставку только в том случае, если товар был доставлен непосредственно до покупателя (например, товар доставлен курьерской службой или человек получил его в пункте выдачи, а затем вернул). Исходя из этой логики, если товар находился в пункте выдачи и покупатель отказался от него даже не получая, брать плату за возврат незаконно.Роспотребнадзор не обладает полномочиями, позволяющими вмешиваться в деятельность торговых организаций, и поэтому не может заставить Wildberries перестать брать плату за возврат товаров. Покупатели, которые считают, что их права были нарушены, могут обратиться с иском в суд, а когда таких исков будет много, Wildberries может решить, что нарушать закон невыгодно, и откажется от такой практики.